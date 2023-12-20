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影／台中工程師北屯被撞犁田 肇事車溜了...警追出法辦

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓工程師在上月底騎機車行經北屯區時，與一輛右轉紅色轎車發生碰撞，肇事轎車未停車駛離，警方透過路口監視器，查出涉案六旬陳姓車主，肇事駕駛近日到案，辯稱轎車上的擦傷是舊傷，案發時沒有感到有碰撞，不過警方已調到案發時後方駕駛拍到的行車記錄器，全案警詢後在17日依肇事逃逸罪，函送台中地檢署偵辦。

經查，陳姓工程師（35歲）在11月21日上午9時許，騎機車沿環中路往北屯方向行駛，行經榮德路時，一輛紅色轎車右轉，與陳發生碰撞，該輛肇事轎車隨後駛離，留下受傷的陳姓工程師，第五警分局警員黃先翊獲報後，調閱路口監視器，查出是陳姓老翁（68歲）涉案。

陳翁近日到案說明，陳翁辯稱，事故前未注意到機車存在，也無感覺碰撞到任何人車，至於轎車車身上的擦撞痕跡，則否認是車禍當時留下，辯稱「舊傷」。

不過警方認為，陳翁在案發時又被後方行經車輛拍下案發經過，且車身上的擦傷痕跡與陳姓工程師的機車車身的擦撞紅色痕跡相符，此案陳翁涉犯肇事逃逸，17日依法函送台中地檢署偵辦。

第五警分局提醒，任何發生車禍的當事人都應該在現場等候警方處理，逃逸者將面臨嚴厲懲罰。事故後致人傷害而逃逸者，處6月以上5年以下有期徒刑；致人於死或重傷而逃逸者，處一年以上七年以下有期徒刑。

無人傷亡的肇逃財損案件，可依據道路交通管理處罰條例第62條規定，除處1000元至3000元罰鍰外，還要吊扣駕照1至3個月。呼籲國人不要抱持僥倖心態，遵守交通法規，共同維護道路安全。

台中市陳姓工程師在上月21日騎機車行經北屯區時，與一輛轎車碰撞，肇事駕駛逃逸，警方透過監視器追出送辦。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓工程師在上月21日騎機車行經北屯區時，與一輛轎車碰撞，肇事駕駛逃逸，警方透過監視器追出送辦。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓工程師在上月21日騎機車行經北屯區時，與一輛轎車碰撞，肇事駕駛逃逸，警方透過監視器追出肇事駕駛，發現肇事轎車與被撞機車的擦痕吻合。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓工程師在上月21日騎機車行經北屯區時，與一輛轎車碰撞，肇事駕駛逃逸，警方透過監視器追出肇事駕駛，發現肇事轎車與被撞機車的擦痕吻合。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓工程師在上月21日騎機車行經北屯區時，與一輛轎車碰撞，肇事駕駛逃逸，警方透過監視器追出肇事駕駛，發現肇事轎車與被撞機車的擦痕吻合。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓工程師在上月21日騎機車行經北屯區時，與一輛轎車碰撞，肇事駕駛逃逸，警方透過監視器追出肇事駕駛，發現肇事轎車與被撞機車的擦痕吻合。記者陳宏睿／翻攝

監視器 車禍 肇逃

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