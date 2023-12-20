虎頭蜂出沒 竹縣湖口仁和步道暫封閉

竹縣仁和步道姑娘廟往湖口老街方向出現一個虎頭蜂窩，2位割草志工遭螫傷，目前暫時封閉。圖／羅先生提供 新竹縣湖口鄉仁和步道鄰近湖口老街，假日許多民眾健行，不過步道內出現虎頭蜂窩，2位割草志工媽媽還遭螫傷，驚動地方，熱心捕蜂專家14日摘除蜂窩，但50多隻逃逸餘蜂因居無處所變得凶猛，會主動攻擊路人，目前該路段已暫時封閉。

捕蜂專家羅先生指出，14日接獲通報，仁和步道姑娘廟往湖口老街方向出現一個虎頭蜂窩，他與另名捕蜂專家徐先生趁夜裡虎頭蜂視力不佳之際前往摘除，發現是黑尾虎頭蜂窩，摘除過程中，約有50多隻蜂逃逸，為避免民眾遭螫傷，已先行封路並設置告示牌，提醒民眾暫勿前往。

新竹縣農業處表示，野外為虎頭蜂棲息地，農業處尚未接獲該起通報，不過虎頭蜂失去巢穴後確實會變得有攻擊性，約等到最近冷天氣過後就會散去。

農業處表示，今年1月至12月已接獲1205件通報虎頭蜂窩並請求摘除案件，其中以6月至10月最多，為一般月份通報量的2、3倍，尤其8至11月是虎頭蜂的繁殖期，蜂巢規模達到頂峰，且開始培育新一代蜂王、雄蜂，蜂巢警戒範圍擴大，是虎頭蜂傷人的高峰季。

農業處表示，湖口仁和步道虎頭蜂活躍，恐因最近虎頭蜂準備覓食過冬，才具攻擊性，民眾若前往健行發現虎頭蜂，切記保持鎮靜、遠離，不要主動攻擊，不可用手拍打或揮動衣物；虎頭蜂喜歡顏色鮮明且具有芳香味的花卉植物，野外健行切記勿擦香水、化妝品，也不要穿鮮艷衣服，盡量穿長袖衣褲上山，避免走入無人跡的草徑。