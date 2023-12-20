聽新聞
test
0:00 / 0:00

虎頭蜂出沒 竹縣湖口仁和步道暫封閉

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導

竹縣仁和步道姑娘廟往湖口老街方向出現一個虎頭蜂窩，2位割草志工遭螫傷，目前暫時封閉。圖／羅先生提供
竹縣仁和步道姑娘廟往湖口老街方向出現一個虎頭蜂窩，2位割草志工遭螫傷，目前暫時封閉。圖／羅先生提供
新竹縣湖口鄉仁和步道鄰近湖口老街，假日許多民眾健行，不過步道內出現虎頭蜂窩，2位割草志工媽媽還遭螫傷，驚動地方，熱心捕蜂專家14日摘除蜂窩，但50多隻逃逸餘蜂因居無處所變得凶猛，會主動攻擊路人，目前該路段已暫時封閉。

捕蜂專家羅先生指出，14日接獲通報，仁和步道姑娘廟往湖口老街方向出現一個虎頭蜂窩，他與另名捕蜂專家徐先生趁夜裡虎頭蜂視力不佳之際前往摘除，發現是黑尾虎頭蜂窩，摘除過程中，約有50多隻蜂逃逸，為避免民眾遭螫傷，已先行封路並設置告示牌，提醒民眾暫勿前往。

新竹縣農業處表示，野外為虎頭蜂棲息地，農業處尚未接獲該起通報，不過虎頭蜂失去巢穴後確實會變得有攻擊性，約等到最近冷天氣過後就會散去。

農業處表示，今年1月至12月已接獲1205件通報虎頭蜂窩並請求摘除案件，其中以6月至10月最多，為一般月份通報量的2、3倍，尤其8至11月是虎頭蜂的繁殖期，蜂巢規模達到頂峰，且開始培育新一代蜂王、雄蜂，蜂巢警戒範圍擴大，是虎頭蜂傷人的高峰季。

農業處表示，湖口仁和步道虎頭蜂活躍，恐因最近虎頭蜂準備覓食過冬，才具攻擊性，民眾若前往健行發現虎頭蜂，切記保持鎮靜、遠離，不要主動攻擊，不可用手拍打或揮動衣物；虎頭蜂喜歡顏色鮮明且具有芳香味的花卉植物，野外健行切記勿擦香水、化妝品，也不要穿鮮艷衣服，盡量穿長袖衣褲上山，避免走入無人跡的草徑。

虎頭蜂 新竹 老街

延伸閱讀

湖口熱點仁和步道虎頭蜂出沒 提醒往老街路段暫勿通行

太魯閣得卡倫步道虎頭蜂出沒 第六平台暫時封閉

影／鸞山部落攻擊遊客蜂群是牠 又大又毒的中華大虎頭蜂

南投又有虎頭蜂逞凶！鳳凰谷鳥園6名遊客遭螫傷 消防局釐清攻擊原因

相關新聞

獨／竹市四星托嬰中心疏失？三月嬰被燙的「體無完膚」

令人心疼！新竹市一家私人托嬰中心遭家長控訴，疑似托育人員照顧不當，一名3月大劉姓男嬰上周五（15日）竟慘遭熱水淋身，背部...

國3竹山段深夜車禍 自撞護欄再遭撞 1家3口亡

國道三號南投竹山北上路段，前天深夜發生3死1重傷事故，警方表示，施男與妻女因不明原因自撞內側護欄翻覆，遭後方顏男駕駛車輛...

疑未注意燈號 彰化鹿港老婦遭砂石車撞斃

彰化縣鹿港鎮鹿和路三段昨上午發生行人死亡車禍，89歲蔡姓婦人過馬路時遭砂石車撞上，頭部重創當場死亡。警方調查，婦人疑似未...

桃園幼園傳虐童案外案 教局：全面調查

桃園市某幼兒園前天傳出有老師對4歲男童施暴成傷，昨天議員黃瓊慧再爆有案外案，完整監視器畫面顯示至少還有5位小朋友遭老師巴...

虎頭蜂出沒 竹縣湖口仁和步道暫封閉

新竹縣湖口鄉仁和步道鄰近湖口老街，假日許多民眾健行，不過步道內出現虎頭蜂窩，2位割草志工媽媽還遭螫傷，驚動地方，熱心捕蜂...

台中港驚傳意外…工程鋼筋吊掛時掉落 砸中泰籍移工送醫不治

公安意外！今天下午，台中港38號碼頭新建工程，後線材料堆置場進行鋼筋材料放置作業時，疑現場作業人員擅自使用未合格吊掛器具...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。