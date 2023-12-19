影／誤闖高雄捷運軌道工程區倒車跑了 警追到肇事車、廠商將求償

高雄捷運輕軌第二階工程尚未成圓通車，工程仍如火如荼趕工中，昨晚卻有1輛轎車在左轉後，直接闖入軌道工程區，損毀草皮和部分設備，隨即倒車離開工程區。警方找到肇事者，由捷運輕軌工程廠商追償損失。

據警方調查，昨晚9時10分許，高雄市三民區大順二路與莊敬路口的輕軌工程施工中，封閉大順二路南向北道路，61歲的王姓男子經過路口，見前方道路管制，左轉後便直接闖入軌道工程區約20公尺，不久王倒車離開工程區後離去。

捷運輕軌工程廠商發現王姓男子沒停車就離去，勘查軌道工程區草皮及2處灑水設施損毀，立即報警，員警到場未發現肇事轎車，經調閱相關監視影像，才找到王姓男子，得悉誤闖工程區，輕軌廠商正估價修復，將對王姓男子求償。

警方表示，因這段輕軌工程尚未完工，王姓男子涉及毀損，由雙方洽談賠償事宜，暫未依法開罰。