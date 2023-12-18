北市詐騙案逾3500件財損破11億元 警公布信用卡防盜刷小知識

台北市警局統計，今年1月至11月詐欺案共發生3549件、財損達11億3000萬餘元，為了避免民眾受騙，警方公布常見的信用卡盜刷手法，包括詐騙網站及釣魚連結、不安全的交易網站、惡意軟體及病毒，另外也教導民眾如何降低信用卡被盜刷風險。

警方表示，信用卡雖然方便，但潛藏的陷阱也不可忽視，不少人都有被盜刷經驗，因此公布詐騙集團常用的手法，像是詐騙網站及釣魚連結，詐騙集團會透過偽裝、誘導、恐嚇等社交工程手法，欺騙民眾提供個人敏感訊息；不安全的交易網站，在一些資安防護性弱的購物網站上，購物明細或信用卡資訊可能會遭駭客竊取，甚至遭內部員工惡意外洩。

另外，惡意軟體及病毒，不明的簡訊、郵件以及app皆可能夾帶惡意程式，而使用公共電腦或連接不安全的網路時，亦可能遭有心人士透過攔截的方式取得個資。