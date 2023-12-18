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北市詐騙案逾3500件財損破11億元 警公布信用卡防盜刷小知識
台北市警局統計，今年1月至11月詐欺案共發生3549件、財損達11億3000萬餘元，為了避免民眾受騙，警方公布常見的信用卡盜刷手法，包括詐騙網站及釣魚連結、不安全的交易網站、惡意軟體及病毒，另外也教導民眾如何降低信用卡被盜刷風險。
警方表示，信用卡雖然方便，但潛藏的陷阱也不可忽視，不少人都有被盜刷經驗，因此公布詐騙集團常用的手法，像是詐騙網站及釣魚連結，詐騙集團會透過偽裝、誘導、恐嚇等社交工程手法，欺騙民眾提供個人敏感訊息；不安全的交易網站，在一些資安防護性弱的購物網站上，購物明細或信用卡資訊可能會遭駭客竊取，甚至遭內部員工惡意外洩。
另外，惡意軟體及病毒，不明的簡訊、郵件以及app皆可能夾帶惡意程式，而使用公共電腦或連接不安全的網路時，亦可能遭有心人士透過攔截的方式取得個資。
警方也提出民眾可以透過以下方式，讓自己降低信用卡被盜刷風險，包括設定即時消費通知，養成定時對帳的習慣，確保所有交易都是由本人進行，以利在第一時間發現並處理異常狀況；留意陌生訊息與連結，不輕信、不隨便點擊可疑的網址，若有疑問，可利用趨勢科技防詐達人進行確認；選擇商譽較佳的網購平台，應該使用知名度高、口碑良好的網路交易平台，避免在不安全的網路環境中輸入信用卡資訊。
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