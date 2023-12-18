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大陸冷氣團襲台氣溫驟降 北市兩天11人猝死

中央社／ 台北18日電

受大陸冷氣團影響，16、17日低溫感受明顯。統計台北市這兩天心肺功能停止（OHCA）共計有11人，且65歲以上長者比例逾7成，雖無法判定是受低溫影響，但仍請民眾注意保暖。

根據台北市消防局統計，16日獲報內科OHCA死亡患者有4人，17日OHCA死者有7人，今天迄今為零人。

雖無法證明上述死者和天冷有直接影響關係，台北市消防局今天指出，寒流來襲氣溫急速驟降，經統計過去因心血管疾病造成到院前OHCA者中，65歲以上長者比例超過70%。

消防局提醒，若民眾家中有65歲以上長者或患有心血管疾病者，千萬別掉以輕心，應特別留意早晚溫度變化大時造成血管收縮，引致突發性中風或急性心肌梗塞等疾病，隨時都可能造成心肺功能停止。

消防局呼籲，民眾須隨時注意或建議有家人陪伴上述患者，遇有狀況能夠及時處理及撥打119，以免延誤急救時機。

氣溫驟降，民眾應特別留意早晚溫度變化大。 聯合報系資料照／記者林伯東攝影
氣溫驟降，民眾應特別留意早晚溫度變化大。 聯合報系資料照／記者林伯東攝影

北市 冷氣團 心血管疾病 心肌梗塞

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