台南「行人地獄」暴力事件！走斑馬線怒踹強闖車 竟遭4壯漢暴打

台南市街頭昨深夜赫見「行人地獄」暴力事件，網友昨晚PO出一段行車紀錄器畫面，一名行人走在斑馬線上，不滿差點被駛來的廂型車擦撞、怒踹車身一腳，未料車上4名彪形大漢一路追打，將他壓制。圖／取自「爆料公社」 台南市街頭昨深夜赫見「行人地獄」暴力事件，「爆料公社」臉書社團網友昨晚PO出一段行車紀錄器畫面，一名行人走在斑馬線上，不滿差點被駛來的廂型車擦撞、怒踹車身一腳，未料車上4名彪形大漢一路追打，將他壓制。

「爆料公社」的影片中，一名行人走在斑馬線上，卻出現一輛白色廂型車強行闖越，他氣得踹車身一腳。當他走過路中央分隔島，車上4名體格壯碩男子下車追逐，將該名行人從對街帶回，強行押走，車上另3名年輕女子也下車觀看。

由於日前才有「帝王條款」爭議，該段影片被網友PO上網，出現不少冷嘲熱諷的留言，網友表示，「真的把自己當帝王了，結果變溥儀」、「帝王終究會踢到鐵板」、「用生命捍衛路權」、「雖然不禮讓行人通過不對，但行人要過馬路也是要看一下有沒有車子，道路的使用是互相」、「政策犧牲者」。