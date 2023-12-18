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外籍貨輪擱淺 我吊掛救9船員

聯合報／ 記者張議晨／澎湖報導

喀麥隆籍貨輪昨天在吉貝海域失去動力擱淺，空勤總隊分批將受困船員吊掛上岸，安置在馬公市區。記者張議晨／翻攝
喀麥隆籍貨輪昨天在吉貝海域失去動力擱淺，空勤總隊分批將受困船員吊掛上岸，安置在馬公市區。記者張議晨／翻攝
澎湖北海航道淺，常有貨輪擱淺，一艘喀麥隆籍「HAISHOU號」貨輪，昨天在吉貝海域失去動力，隨著洋流漂浮擱淺，澎湖第13巡防區接獲通報，立即派海巡及岸巡馳援，因風浪大、救援不易，通知空勤直升機前往吊掛，順利將船上9名船員救出，詳細擱淺原因仍待調查。

澎湖第13巡防區昨天下午1時許接獲通報，指喀麥隆籍「HAISHOU號」貨輪，因機械故障漂流往澎湖海域，貨船位置於白沙鄉煙墩山西北方1公里處，已擱淺等待救援。

由於昨日冷氣團報到，外海風浪高達8至10級，海巡監控人員擔心船員若持續待在船上，恐受風寒影響、有生命危險，海巡及岸巡到場監控發現救援不易，下午通報空勤總隊馳援。

空勤總隊直升機約下午3時許抵達擱淺海域，經多梯次吊掛，順利將船上9名緬甸籍船員救援上岸，由移民署專勤隊辦理入境手續後，暫時安置馬公市飯店。

海巡署第13巡防區表示，因事故海域風浪仍大，目前擱淺船舶動向由岸巡持續監測中，待今日天候狀況穩定，再派員就近調查貨輪狀況，嚴防船上燃油外洩，造成嚴重海洋危機。

海巡署 澎湖 空勤總隊

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