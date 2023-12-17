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疑氣溫驟降…基隆建物磁磚剝落「砸中候車亭」 公車處將改設臨時站

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市忠一路城隍廟旁的大樓側面外牆磁磚昨晚剝落，砸到大樓前方公車亭，部分掉落人行道和車道，所幸沒有砸到人。市府都市發展處今天表示，將依違反建築法對建物所有權人開罰，金額6萬元以上、30萬元以下。

基隆市警方昨晚8時50分獲報通報，忠一路有建物磁磚掉落，員警到場查看，發現城隍廟公車亭後方大樓側面外牆，有成片的磁磚剝落，先掉落到隔壁建物鐵皮斜屋頂，再砸中公車亭頂部，部分散落車道和人行道，還好當時沒有人車通過，無人受傷。

仁愛區公所和警方在現場設置封鎖線，避免民眾靠近，以免外牆磁磚再度剝落導致受傷。今天的公車暫時停靠在侯車亭前方，讓乘客上下車。公車處表示，明天會設立臨時停靠站，導引乘客搭車，確保安全。

市府都發處指出，近日氣溫變化大，外牆飾材與結構體可能因熱脹冷縮剝落，將函文提醒公寓大廈管理組織，自主加強檢視建築物外牆狀況，避免類似事件發生。

都發處說，建物所有權人有責任維護建築物構造及設備安全，若違反建築法相關規定屬實，將處以6萬元以上、30萬元以下罰鍰，並限期改善或補辦手續，屆期仍完成仍繼續使用，得連續處罰，並限期停止使用。

基隆市忠一路一棟大樓外牆磁磚昨晚剝落，砸到大樓前方公車亭，部分掉落路面。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市忠一路一棟大樓外牆磁磚昨晚剝落，砸到大樓前方公車亭，部分掉落路面。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市忠一路一棟大樓外牆磁磚昨晚剝落，砸到大樓前方公車亭，部分掉落路面，市府封鎖候車亭並追究建物所有權人責任。記者邱瑞杰／攝影
基隆市忠一路一棟大樓外牆磁磚昨晚剝落，砸到大樓前方公車亭，部分掉落路面，市府封鎖候車亭並追究建物所有權人責任。記者邱瑞杰／攝影

公車 建築 基隆

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