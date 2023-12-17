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高雄工安意外 冷氣師傅拆卸戶外機3樓墜落不治

中央社／ 高雄17日電

高雄仁武今天發生工安意外，吳姓男子拆卸冷氣戶外機時從3層樓高墜落，送醫不治；市府勞工局指出，初步調查吳男自己就是雇主，卻於高處作業未使用安全帶，已啓動罹災者家屬慰助。

高雄市政府勞工局表示，51歲吳男承攬仁武區建物外牆空調戶外機拆卸作業時，自3層樓約9米高處墜落，送醫仍宣告不治。

勞檢處獲報到場時，現場已停止作業，經初步調查研判肇因為吳男於高處作業未使用安全帶，勞工局已同時啓動罹災者家屬慰助事宜；由於吳男為雇主，不適用職安法規定，也非勞工身分，後續將協助進行勞保等行政程序。

勞工局也呼籲，民眾從事高處作業時，務必依規定配戴安全帶、安全帽及其他必要防護具，同時嚴守標準作業程序，以維護人員作業安全。

轄區仁武警分局調查，吳男在外進行冷氣戶外機工程時，屋主突然聽聞巨大聲響，經前往1樓查看，發現吳男已從3樓跌落至1樓失去意識，由消防局救護人員到場實施CPR（心肺復甦術）急救，經送醫搶救無效；現場無打鬥痕跡，全案通報勞檢處調查，並報請高雄地檢署檢察官相驗釐清肇因。

勞工局 冷氣 勞檢

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