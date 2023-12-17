桃園壯碩男對警叫囂揮打後猝死 外觀無明顯傷勢將解剖

桃園一名王姓男子昨晚騎車行經桃園區安東街，闖紅燈被警方攔阻不理，二度闖紅燈後被攔下，男子情緒激動向員警叫囂並動粗，最後被壓制在地。然而男子當下突感身體不適，警方將人送醫後搶救不治身亡，桃園地檢署今相驗王男遺體，外觀無明顯傷勢，預計下周解剖確認死因。

48歲王男昨晚10點31分許，騎車行經桃園區安東街紅燈右轉成功路，巡邏員警見狀要求王男停車，但王男不理會繼續直行，隨後又紅燈左轉春日路，直到三民路口才被攔下。警方對王男實施酒測無酒駕，但過程中王男情緒不穩，激動地頻向員警叫囂「幹什麼啦！推我幹嘛！」甚至出手揮打，隨後支援警力趕到壓制王男，結果王男突然感到身體不適，警方立即叫救護車送醫，搶救後仍死亡。

警方指出，當時員警依法進行逮捕時，發現男子身體不適，立即通報消防人員到場協助救護，經送醫搶救無效身亡，已報請桃園地檢署檢察官指揮並進行相驗，以釐清死亡原因。今下午檢方相驗王男遺體，王男身體外觀無明顯傷勢，尚無法判定猝逝原因，為了釐清真相，預計下周四進行解剖以確認死因。