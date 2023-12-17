高雄輕軌又遭撞 女騎士硬闖撞上行駛列車 倒地掛彩送醫

高雄輕軌前天早上才發生單車騎士硬闖肇事，昨天晚間11時許，又有一名鄭姓女騎士不顧列車行駛中硬闖，整個人撞向車廂倒地，臉部多處擦傷，送醫無大礙，但輕軌列車輕微受損，還因此停駛20分，鄭女未來恐需負起高昂維修費。

鼓山區青海路與馬卡道路口，前天上午10時20分許，63歲盧姓單車騎士騎經該處，見右邊將有輕軌通過，不顧列車行駛中，快跑牽車通過，結果被左方輕軌狠狠撞飛倒地，所幸盧男意識清楚，僅手腳擦挫傷。

事隔一天，輕軌再遭人撞擊。25歲鄭姓女騎士昨晚11時許從中華一路南向北行騎行，經過中華一路與美術館路口時，直接朝行駛列車大力撞去，鄭女倒地後臉部、手腳多處擦傷，送醫無大礙。