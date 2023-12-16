高雄轎車自撞駕駛不見了 警回頭看他拔腿狂奔下場曝光
吳姓男子前天凌晨駕車在高雄市和成路自撞分隔島，警方獲報趕抵，發現吳不在車中，黑暗中一個人影直往前跑，尾追200公尺而至，喝令跑得氣喘吁吁的吳趴下就逮，警方聞出他滿身酒味，經酒測高達每公升1.05毫克，當場上銬逮捕。
鳳山警分局南成派出所警方前天凌晨零時許接獲報案，指和成路有一輛轎車自撞分隔島，警方到場後，只見轎車車門打開，安全氣囊爆開，但卻看不到駕駛，四處搜尋，發現前方有個人影拼命往前跑，懷疑駕駛酒駕虛心逃逸。
當時在所內的休假警員鄭又仁，聽聞無線電呼叫支援，隨即騎車前往察看，同仁邊跑邊叫鄭員騎車追趕，不到200公尺就追到氣喘吁吁的駕駛，因擔心身上藏有其他違禁品喝令他趴在地上。
警方盤查駕駛身分，查出是吳姓男子（33歲），聞到他滿身酒味，吳坦承下班後小酌數瓶啤酒，僥倖開車上路，沒想到自撞，因擔心酒駕東窗事發，才棄車逃逸。
警方對吳施以酒測，高達每公升1.05毫克，當場將他上銬逮捕，警詢後，依公共危險罪移送偵辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言