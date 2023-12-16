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新北工安意外！蘆洲某國小傳電梯夾困女工 她頭顱變形送醫命危
王姓女子今天下午在新北市蘆洲區一所國小內施作新建電梯，疑因施工不慎遭電梯夾困，新北市消防局獲報人車趕抵，王女已經脫困，檢視王女顱骨變形、左手前臂骨折，當場沒有呼吸心跳，緊急送醫急救，目前狀況並不樂觀，持續搶救。
據了解，王姓女子（40歲）今天下午3時許在新北市蘆洲區鷺江國小施作新建電梯時，疑因電梯配重捶突發作動，王女當場遭電梯夾困，其他工人見狀趕緊切斷電源協助脫困，旋即通報119派員前來急救。
新北市消防局獲報出動人車趕抵，檢視王女顱骨變形、左手前臂骨折，當場已無呼吸心跳，緊急送醫急救未脫離險境。目前已通知相關單位到場，釐清有無工安疏失
新北市消防局第三大隊長陳志德表示，民眾在高危險工作場所作業，務必有完整保護裝備及措施，必要時切勿單人操作，應以兩人以上為單位作業，以確保危險不慎發生時，能立即發現、立即求救119協助，避免錯過黃金救援時間。
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