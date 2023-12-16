快訊

傳大陸非洲豬瘟疫情嚴峻 防檢署：嚴守禁豬肉製品來台

阻賴清德南票北補 謝龍介：侯友宜台南拚在10個百分點內

聽新聞
test
0:00 / 0:00

明仁會旗下詐團落網 黑吃黑成員遭凌虐還被逼跳裸舞

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

距總統大選不到1個月，高雄市警方配合警政署選前「全國同步掃黑、肅槍、打詐、緝賭」專案行動，查獲竹聯幫明仁會旗下的詐騙集團，逮捕以陳姓男子為首的暴力詐團，發現這集團懲罰成員「黑吃黑」，除了毆打凌虐，還逼跳裸舞。

高雄市警局今天發布，自12月6日到15日，配合警政署選前專案行動，共檢肅治平掃黑對象9件52人、查獲非法槍枝14枝、賭博案42件92人、詐騙集團23件132人。

高雄市刑大偵七隊10月間接獲報案，追查詐騙集團，發現陳姓男子（23歲）以竹聯幫明仁會林園、大寮分會的名義，將據點設在高雄市林園區昭明地區，召募13名男女當旗下成員，擔任詐團的打手、收水手及車手，聽從詐團指示向受騙人收錢。

據查，陳姓男子認為旗下2名男子收款後「黑吃黑」，私吞9萬元，10月間分別約2人見面，其中1人在高雄市左營區博愛路，被迫還款6萬元後又被騙出，押到苓雅、林園區毆打凌虐，還被迫脫光衣服跳裸舞。

12月14日警方追去陳在林園區的據點等處，逮捕參與詐騙安的陳姓男子及手下14人，搜出刀、棒、斧頭及電腦，查出這集團自10月已經手至少300萬元，將全案依詐欺、妨害自由、組織犯罪防制條例等罪嫌移送法辦。

高雄市刑大員警攻入明仁會詐團據點，逮捕以陳姓男子為首的集團。記者林保光／翻攝
高雄市刑大員警攻入明仁會詐團據點，逮捕以陳姓男子為首的集團。記者林保光／翻攝
高雄市刑大查獲明仁會旗下分會詐團，搜出刀械。記者林保光／攝影
高雄市刑大查獲明仁會旗下分會詐團，搜出刀械。記者林保光／攝影
高雄市刑大員警查獲明仁會詐團，將陳姓男子等10多人移送法辦。記者林保光／翻攝
高雄市刑大員警查獲明仁會詐團，將陳姓男子等10多人移送法辦。記者林保光／翻攝

詐騙集團 高雄市 明仁會

延伸閱讀

屏東縣議員捲詐團黑吃黑案 服務處刑求3人遭收押

朋友借車惹糾紛 對方找上門押走車主凌虐拘禁

詐團遊說投資50萬又加碼讓她起疑 75歲婦懸崖勒馬 菜鳥車手落網

影／高雄警逮詐團4車手 3少年中1為高職生...蹺課當「專員」

相關新聞

國三中寮隧道5車連環撞 幸無人傷回堵至少3公里

國道三號379公里處中寮隧道內，今天中午12時10分許發生五車轎車撞成一團，以致田寮至中寮的後方來車，回堵壅塞至少3公里...

住2000萬透天豪宅開特斯拉 台中夫妻假報低收入戶...8年詐70萬

台中從事繪圖的張姓男子和朱姓妻子住在3樓半透天豪宅、開特斯拉代步，卻深諳法規漏洞申請低收入戶，8年來向北屯區公所詐得近7...

南迴殺手「照」回冠軍寶座！台東最會取締測速桿是這支

2023年台東縣測速照相桿取締超速違規共5萬2628件，比去年減少逾2萬件，警方表示，各測速桿今年取締件數普遍下降，顯見...

板橋74歲機車騎士擦撞同向預拌混凝土車 當場爆頭亡

新北市今天發生一起死亡車禍，機車騎士吳姓男子騎車行經板橋區環河西路往浮洲橋方向，不慎擦撞同向蔡姓男子所駕駛預拌混凝土車，...

影／為大哥慶生？9男女桃監外放煙火 驚動快打通通抓起來

咻！陽姓男子等9名年輕男女昨晚在桃園市桃園區中興國中大門前的文中路上施放高空煙火，煙花炸裂四散的影片在網路瘋傳，有網友直...

海巡署巡護9號傳船禍 與貨輪碰撞受損返高雄維修

海巡署艦隊分署直屬船隊「巡護九號」傳出「船禍」，12月13日在澎湖外海，與1艘貨輪發生碰撞，船身出現凹洞，隔天航返高雄旗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。