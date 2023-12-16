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明仁會旗下詐團落網 黑吃黑成員遭凌虐還被逼跳裸舞
距總統大選不到1個月，高雄市警方配合警政署選前「全國同步掃黑、肅槍、打詐、緝賭」專案行動，查獲竹聯幫明仁會旗下的詐騙集團，逮捕以陳姓男子為首的暴力詐團，發現這集團懲罰成員「黑吃黑」，除了毆打凌虐，還逼跳裸舞。
高雄市警局今天發布，自12月6日到15日，配合警政署選前專案行動，共檢肅治平掃黑對象9件52人、查獲非法槍枝14枝、賭博案42件92人、詐騙集團23件132人。
高雄市刑大偵七隊10月間接獲報案，追查詐騙集團，發現陳姓男子（23歲）以竹聯幫明仁會林園、大寮分會的名義，將據點設在高雄市林園區昭明地區，召募13名男女當旗下成員，擔任詐團的打手、收水手及車手，聽從詐團指示向受騙人收錢。
據查，陳姓男子認為旗下2名男子收款後「黑吃黑」，私吞9萬元，10月間分別約2人見面，其中1人在高雄市左營區博愛路，被迫還款6萬元後又被騙出，押到苓雅、林園區毆打凌虐，還被迫脫光衣服跳裸舞。
12月14日警方追去陳在林園區的據點等處，逮捕參與詐騙安的陳姓男子及手下14人，搜出刀、棒、斧頭及電腦，查出這集團自10月已經手至少300萬元，將全案依詐欺、妨害自由、組織犯罪防制條例等罪嫌移送法辦。
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