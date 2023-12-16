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影／淡水街頭甩尾燒胎危駕拍片 他竟辯：腳踏墊卡油門

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

范、王兩名男子上個月底相約新北淡水區新市鎮道路上拍攝開車甩尾，警方獲報以車追人，循線於這個月初通知兩人到案說明。范、王兩男辯稱是「腳踏墊卡油門」所致，警方不採信依法函送法辦；另開出3張舉發單依法罰處。

據了解，范姓男子（23歲）在桃園經營汽車臨套件改裝場，上個月他透過IG與王姓男子（23歲）聯繫，雙方以拍攝改裝車影片，相約在新北市淡水區新市鎮濱海路三段與新市二路口碰面拍攝。

上個月29日下午兩人依約前來，范男駕駛一輛豐田汽車當街高速迴轉，同時做出甩尾及燒胎危險駕駛動作，導致後輪冒出大量白煙、路面有黑色燒痕。王男則在旁趴地拍攝，前後短短不到30秒，拍攝完後兩人再各自開車離去。

事後有民眾看見馬路上出現8字型燒胎痕報警處理，警方獲報調閱路口監視器畫面以車追人，這個月6日循線通知到范、王兩人到案說明。偵詢時，范、王兩男辯稱，當時為了拍攝改裝車影片，行經路口迴轉卻因腳踏墊卡住油門，導致車輛失控，才會有甩尾、燒胎等情況，但范男危險駕駛過程，早已被路口監視器拍下，警方不採信依公共危險罪嫌函送法辦。

另外，范男在道路上蛇行或以其他危險方式駕車、非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停，依道路交通管理處罰條例第43條1項、4項之規定，開處最高3萬6千元罰鍰，並吊扣汽車牌照6個月。

王男因未經許可在道路舉行賽會或擺設筵席、演戲、拍攝電影或其他類似行為，則依道路交通管理處罰條例第82條4項款之規定開單舉發罰處最高6000罰鍰。

淡水警分局表示，經統計今年迄今共取締70件危險駕車、7395件超速違規，警方將持續針對易飆車、超速路段滾動式編排取締勤務，同時籲請民眾，切勿任意蛇行或危險駕駛，影響行車及行人安全，發現不法將依法究辦。

范、王兩男因在新北市淡水區新市鎮道路上危險駕駛及拍攝影片，被依公共危險送辦，另開處3張罰單。記者曾伯愷／翻攝
范、王兩男因在新北市淡水區新市鎮道路上危險駕駛及拍攝影片，被依公共危險送辦，另開處3張罰單。記者曾伯愷／翻攝
范、王兩男因在新北市淡水區新市鎮道路上危險駕駛及拍攝影片，被依公共危險送辦，另開處3張罰單。記者曾伯愷／翻攝
范、王兩男因在新北市淡水區新市鎮道路上危險駕駛及拍攝影片，被依公共危險送辦，另開處3張罰單。記者曾伯愷／翻攝
范、王兩男因在新北市淡水區新市鎮道路上危險駕駛及拍攝影片，被依公共危險送辦，另開處3張罰單。記者曾伯愷／翻攝
范、王兩男因在新北市淡水區新市鎮道路上危險駕駛及拍攝影片，被依公共危險送辦，另開處3張罰單。記者曾伯愷／翻攝
范、王兩男因在新北市淡水區新市鎮道路上危險駕駛及拍攝影片，被依公共危險送辦，另開處3張罰單。記者曾伯愷／翻攝
范、王兩男因在新北市淡水區新市鎮道路上危險駕駛及拍攝影片，被依公共危險送辦，另開處3張罰單。記者曾伯愷／翻攝

淡水 監視器

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