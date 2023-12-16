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板橋74歲機車騎士擦撞同向預拌混凝土車 當場爆頭亡

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市今天發生一起死亡車禍機車騎士吳姓男子騎車行經板橋區環河西路往浮洲橋方向，不慎擦撞同向蔡姓男子所駕駛預拌混凝土車，連人帶車倒地，不幸遭右後輪輾壓，當場爆頭慘死。確實事故發生原因及相關肇事責任歸屬現由警方調查釐清中。

板橋警方今天上午11時許獲報，板橋區環河西路五段與板城路口發生車禍事故，疑似有人受傷，警方趕抵現場，發現機車騎士吳姓男子（74歲）倒臥馬路上，因頭部傷勢嚴重，已明顯死亡。

據了解，吳男當時騎車行經板橋區環河西路往浮洲橋方向，不慎擦撞同向蔡姓男子（31歲）所駕駛預拌混凝土車，連人帶車倒地，不幸遭右後輪輾壓，當場爆頭身亡。蔡男酒測值為零，確實事故發生原因及相關肇事責任歸屬，現由警方調閱現場路口監視器及汽車行車記錄器調查釐清中。

新北市今天發生一起死亡車禍，機車騎士吳姓男子與同向預拌混凝土車發生擦撞，人車倒地後，不幸遭大車右後輪輾過，當場爆頭身亡。記者王長鼎／翻攝
新北市今天發生一起死亡車禍，機車騎士吳姓男子與同向預拌混凝土車發生擦撞，人車倒地後，不幸遭大車右後輪輾過，當場爆頭身亡。記者王長鼎／翻攝
新北市今天發生一起死亡車禍，機車騎士吳姓男子與同向預拌混凝土車發生擦撞，人車倒地後，不幸遭大車右後輪輾過，當場爆頭身亡。記者王長鼎／翻攝
新北市今天發生一起死亡車禍，機車騎士吳姓男子與同向預拌混凝土車發生擦撞，人車倒地後，不幸遭大車右後輪輾過，當場爆頭身亡。記者王長鼎／翻攝
新北市今天發生一起死亡車禍，機車騎士吳姓男子與同向預拌混凝土車發生擦撞，人車倒地後，不幸遭大車右後輪輾過，當場爆頭身亡。記者王長鼎／翻攝
新北市今天發生一起死亡車禍，機車騎士吳姓男子與同向預拌混凝土車發生擦撞，人車倒地後，不幸遭大車右後輪輾過，當場爆頭身亡。記者王長鼎／翻攝
機車騎士吳姓男子騎車行經新北巿板橋區環河西路往浮洲橋方向，不慎擦撞同向蔡姓男子所駕駛預拌混凝土車，連人帶車倒地，遭輾壓當場身亡。記者王長鼎／翻攝
機車騎士吳姓男子騎車行經新北巿板橋區環河西路往浮洲橋方向，不慎擦撞同向蔡姓男子所駕駛預拌混凝土車，連人帶車倒地，遭輾壓當場身亡。記者王長鼎／翻攝

機車騎士 車禍

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