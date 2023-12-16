板橋74歲機車騎士擦撞同向預拌混凝土車 當場爆頭亡

新北市今天發生一起死亡車禍，機車騎士吳姓男子騎車行經板橋區環河西路往浮洲橋方向，不慎擦撞同向蔡姓男子所駕駛預拌混凝土車，連人帶車倒地，不幸遭右後輪輾壓，當場爆頭慘死。確實事故發生原因及相關肇事責任歸屬現由警方調查釐清中。

板橋警方今天上午11時許獲報，板橋區環河西路五段與板城路口發生車禍事故，疑似有人受傷，警方趕抵現場，發現機車騎士吳姓男子（74歲）倒臥馬路上，因頭部傷勢嚴重，已明顯死亡。