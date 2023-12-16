影／竊賊騎贓車眼前過 南警圍捕壓制滅氣焰

台南市警一分局莊敬派出所昨晨據報機車失竊案，經調閱監視器交叉比對，鎖定41歲楊姓男子涉有重嫌，員警在東區怡東路沿路搜查時，發現他騎乘贓車從前方路口呼嘯而過，上前攔查圍捕，在一公寓地下室停車場找到他正準備棄車逃逸，喝令制止後將他壓制，當場人贓俱獲。

案經莊敬派出所擴大清查，發現楊男在一分局轄區內犯案2件外，作案範圍更涉及二分局轄區1件，共涉及機車竊盜3件，警方詢問後，依涉竊盜罪嫌，將他移送台南地檢署偵辦。

莊敬所所長郭仲正說，昨天凌晨3時許，受理民眾機車遭竊案後，隨即著手展開調查，經調閱監視器交叉比對後，鎖定一名男子疑似涉有重嫌。

所長立即調派所內警力，撒下天羅地網，執行追緝查捕行動，約凌晨4時許，該所警員陳家生、王凱、薛新瀚等3人在怡東路進行沿路搜查時，赫然發現楊男騎乘贓車從前方路口呼嘯而過，員警見狀立即驅車上前攔查圍捕。