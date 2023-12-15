台中男撒鐵釘釀20件車輛毀損 公共危險罪起訴

顏姓男子今年11月間因心情不好，竟開車前往台中市海線地區，在路面撒大量鐵釘，共造成20件車輛毀損，檢方偵辦後今天依公共危險罪嫌將他起訴，並建請法院從重量刑。

台中地檢署起訴書指出，44歲顏姓男子與父親吵架離家後心情不佳，並想起之前因自己在路上燃放鞭炮及因酒駕撞擊路旁車輛，而數次遭路人毆打，對社會感到憤怒。

顏男先購買大量鐵釘，駕駛哥哥名下的自小客車，自11月1日晚間9時49分起至11時30分，先後在台中市北屯區、台中市沙鹿區國道3號陸橋上、沙鹿區市區、台中市梧棲區等10多處地點，在路面各撒1把（約45支）鐵釘。

另外，11月2日上午8時起至9時30分，顏男又開車至台中市梧棲、清水、沙鹿區等10多處地點，在路面各撒1至2把鐵釘，共計造成20起車輛損壞案件，被害人發現後報警處理。

經警方鎖定涉案車輛，循線於11月6日下午2時多，前往宜蘭縣羅東鎮將顏男逮捕到案，並扣得未撒出的鐵釘1批。

檢方偵辦後，今天依據證人證詞、監視器畫面、查扣證物等證據，依公共危險罪嫌將顏男起訴，檢方並審酌，顏男曾有公共危險罪前科，未因前案有所警惕，因此建請法院從重量刑。