影／褪女警制服當台灣小姐 化身玉兔反詐騙 網抽刑警萌兔

身材高挑、皮膚白皙的李芷儀曾任職台中市警察局警員，褪下女警制服投身國際選美小姐，多次代表台灣國際參選，有感詐騙集團猖獗，她化身玉兔造型，拍攝豐原警分局反詐騙短片，呼籲民眾網路交友勿交付錢財。即日起至本月22日，到李芷儀IG專頁或豐原分局臉書粉絲專頁「豐原警好讚」按讚、留言、tag好友，有機會將刑警萌兔帶回家。

身材高挑、皮膚白皙的國際選美小姐李芷儀，有感詐騙集團猖獗，化身玉兔造型，拍攝豐原警分局反詐騙短片，呼籲民眾網路交友勿交付錢財。圖／台中市警察局豐原分局提供

豐原分局不斷創新宣導，這次與曾任警職的國際選美小姐李芷儀合作，以「假交友詐騙」為主題，開頭以情境劇方式帶入，提醒民眾當心受騙，而李芷儀自己所養的比利時狼犬「洛洛」同框入鏡，帥氣程度直逼警犬們。

反詐騙宣導影片中，李芷儀宛如化身玉兔造型，穿搭全白兩截式短版小可愛與熱褲，呼籲民眾網路交友要注意，切忌匯款或面交財產給網友，多一分警覺、守住荷包；拍攝全程，帥氣的比利時狼犬「洛洛」也在旁，一起擔任宣導大使，提醒民眾注意。

豐原警分局表示，即日起至本月22日止，民眾到李芷儀IG專頁或豐原分局臉書粉絲專頁「豐原警好讚」按讚、留言，並tag一位好友告訴他「小心詐騙」，有機會抽中台中市政府警察局限量版刑警兔；按讚數超過600，再加碼神秘獎品。

台灣小姐李芷儀曾任職台中市警察局警員一職，轉身國際選美小姐戰果豐碩，曾為「2019、2020亞洲小姐、2023世界自由小姐Miss freedom of the world/2023World tourism supermodel台灣國家代表選手」，明年1月將前往馬來西亞參加「2024亞洲超模大賽Miss Asian model icon internation」代表選手，3月參加「2024Miss Globe Asia」台灣代表選手，為國爭光。

豐原分局分局長劉其賢表示，民眾如遇疑似詐騙情形，記得三步驟：保持冷靜、小心查證、撥打165反詐騙專線。豐原警好讚臉書粉絲專頁：https://www.facebook.com/FengyuanBranchPoliceDepartment/