抱怨爸媽偏心 兄弟拿雨傘菜刀互毆互控傷害

嘉義市東區陳姓人家昨晚發生兄弟鬥毆家暴案件，住外地43歲弟弟返家，喝酒後抱怨父母對45歲大哥偏心，手持保溫杯朝頭上猛打，樓上大哥聽到物體撞擊「砰！」聲響，下樓查看，兄弟一言不和，弟弟手持雨傘欲打哥哥，哥哥隨手拿菜刀抵擋，在家裡打成一團，警方獲報依傷害罪嫌現行犯，將兄弟移送法辦。

興安派出所昨晚9點多獲報，東區有住家發生打架糾紛案件，員警到場，陳姓兄弟母親說，小兒子酒後與大兒子發生口角，進而引發2人持物品互毆，造成雙方身體擦挫傷。

鬥毆起因是，住在外地43歲弟弟返家，喝酒後開始抱怨父母對45歲大哥較偏心，手持保溫杯朝自己頭上猛打，樓上大哥聽到物體撞擊的「砰！」聲響，下樓查看，兄弟倆一言不和，弟弟手持雨傘欲打哥哥，哥哥隨手拿菜刀抵擋，在家裡打成一團。

兄弟互控對方「是他先打我的」，警方見兄弟打架，2人臉上、肢體皮肉傷，2人還在氣頭上，依傷害罪嫌及家暴現行犯，依法送辦。

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