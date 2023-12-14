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影／神明的也敢偷！專挑中藥行下手 通緝犯偷神像金牌當場被逮

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市40歲林姓男子因缺錢花用，上月底接連前往土城延吉街及明德路2間中藥行偷竊神像上的金牌。其中1間中藥行老闆發現林男正在偷金牌，立即將他壓制並報警逮人，詢後依竊盜及通緝送辦。另1間店老闆娘昨天擦拭神像時才驚見金牌不見，警方比對監視器發現是林男遭逮之前所為，讓林男又再添1條竊盜罪。

據了解，40歲的林姓男子日前因涉及搶奪案遭通緝，但林男因缺錢花用再起歹念，11月28日上午佯裝顧客前往土城區延吉街1間中藥行，向吳姓老闆娘表示要買藥丸，趁吳女至廚房幫忙倒水時，趁機偷走掛在店內神像上價值1萬元的金牌，得手後立即揚長而去。

林男食髓知味，11月30日又至土城區明德路1間中藥行，以相同手法欲偷金牌時，周姓老闆眼尖發現林男正在偷金牌，立即將他壓制並報警，待警方到場接手後將林男逮捕，起出竊取的18面金牌，另外還查出林男搶奪通緝犯身分，詢後依竊盜案及搶奪通緝送辦。

而延吉街中藥行吳姓老闆娘昨天擦拭神像時，發現掛在神像上的金牌不翼而飛，經調閱監視器發現遭竊立即報警。土城警方到場比對後發現，竊嫌竟是上月30日偷金牌被逮目前已入獄的林男，警方將擇期前往借訊，全案已依竊盜罪送辦。

土城警方上月30日將偷竊金牌的周男壓制逮捕。記者黃子騰／翻攝
土城警方上月30日將偷竊金牌的周男壓制逮捕。記者黃子騰／翻攝
店家向警方表示神明桌上的金牌遭偷走。記者黃子騰／翻攝
店家向警方表示神明桌上的金牌遭偷走。記者黃子騰／翻攝
周男竊取中藥行神像上的金牌。記者黃子騰／翻攝
周男竊取中藥行神像上的金牌。記者黃子騰／翻攝

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