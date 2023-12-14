聽新聞
test
0:00 / 0:00
「超騷小妖精」藏大樓套房賣淫 艷名遠播遭南警查獲遣返
台南市警五分局網路情蒐發現有一招攬性交易的色情網站，刊載「小妖精(越)台南市北區」、「超騷小妖精，極致饗宴派對」等字眼，並登載許多香艷女子內衣照，昨晚循線在西門路某大樓出租套房內，當場查獲1名越南籍女子與男客進行全套性交易。
警方專案小組，昨晚8時許至西門路三段大樓查緝，埋伏員警在男客剛結束性交易後打開大門時，立即將男子控制，男客受驚嚇臉色鐵青站在一旁，剛關上門的出租套房則已上鎖無法開啟，員警在門口不斷敲門勸說，躲藏在內的越籍女子遲遲不肯開門，雙方僵持逾5分多鐘，她才開門讓警方進入。
警方調查，38歲黃姓男子以每50分鐘3300元與29歲高姓越南女子從事全套性交易，現場發現套房內垃圾桶有使用過的保險套及衛生紙等證物，且高女已逾期居留。
警方訊後，將高女送移民署專勤隊收容等候遣返外，黃男部分依涉違反社會秩序維護法裁罰3000元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言