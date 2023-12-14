「超騷小妖精」藏大樓套房賣淫 艷名遠播遭南警查獲遣返

警方調查，黃姓男子以每50分鐘3300元與高姓越南女子從事全套性交易，現場發現套房內垃圾桶有使用過的保險套及衛生紙等證物。圖／讀者提供 台南市警五分局網路情蒐發現有一招攬性交易的色情網站，刊載「小妖精(越)台南市北區」、「超騷小妖精，極致饗宴派對」等字眼，並登載許多香艷女子內衣照，昨晚循線在西門路某大樓出租套房內，當場查獲1名越南籍女子與男客進行全套性交易。

警方專案小組，昨晚8時許至西門路三段大樓查緝，埋伏員警在男客剛結束性交易後打開大門時，立即將男子控制，男客受驚嚇臉色鐵青站在一旁，剛關上門的出租套房則已上鎖無法開啟，員警在門口不斷敲門勸說，躲藏在內的越籍女子遲遲不肯開門，雙方僵持逾5分多鐘，她才開門讓警方進入。

警方調查，38歲黃姓男子以每50分鐘3300元與29歲高姓越南女子從事全套性交易，現場發現套房內垃圾桶有使用過的保險套及衛生紙等證物，且高女已逾期居留。