影／馬偕護理系男大生騎機車 淡水0減速撞工程車慘死

新北市淡水區淡金路二段今天凌晨發生死亡車禍，1名馬偕醫學院護理系22歲黃姓男學生，到台北訪友騎機車返回三芝途中，幾乎完全沒減速追撞前方停等紅燈的工程車，當場失去生命徵象，送醫仍宣告不治。

新北市淡水區淡金路二段今天凌晨發生死亡車禍，1名馬偕醫學院護理系22歲黃姓男學生騎機車，幾乎完全沒減速追撞前方停等紅燈的工程車，當場失去生命徵象，送醫宣告不治。記者林昭彰／翻攝

據了解，48歲劉姓司機昨晚1時許駕駛工程車，沿淡金路二段往三芝方向行駛，至商工路口減速停下來等紅燈，後方突然被追撞，機車碎片散落一地。

22歲黃姓騎士胸部等多處嚴重挫傷，當場已無生命徵象，救護車趕抵將他送到淡水馬偕醫院急救，不幸因傷重於凌晨2時32分宣告死亡。

黃男是馬偕醫學院護理系2年級學生，昨晚到台北找朋友之後，騎機車返回三芝學校附近宿舍途中發生車禍，從旁車的行車記錄器影像可見，黃男騎機車幾乎完全沒減速，猛然追撞前方停等紅燈的工程車。

整起車禍詳細原因尚待釐清，劉姓工程車司機雖然是被撞，警詢後仍將依過失致死罪嫌移送士林地檢署接受進一步調查。