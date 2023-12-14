恢復民眾檢舉罰單爆量...傳高雄限制警員開單 基層炸鍋：聽誰的？

6月30日起，道路交通管理處罰條例恢復13項民眾檢舉後，罰單暴增，讓警方疲於奔命。圖／報系資料照片 6月30日起，道路交通管理處罰條例恢復13項民眾檢舉後，檢舉魔人重出江湖。選舉到，民怨沸騰，交通部丟出騎樓違停可「因地制宜」，將難題丟給地方政府，高雄市交通局研議辦法沒下文，傳出市警局先下指導棋要基層少開單，有分局還限制開單額度，「不小心」爆單被長官「噹」，引發基層炸鍋「到底要聽誰的？」

高雄市警局指出，指針對騎樓違停部分，要求警員根據現場實際狀況，嚴格審認；在高市交通局正式具體規範辦法尚未公告之前，為配合中央政策目標精神，就其他各類交通違規事項，經同仁攔停稽查與民眾檢舉者仍須依事實執法，並無網傳下令警員少開單一事。

道路交通管理處罰條例修正案，今年6月底施行，其中恢復13項民眾可檢舉項目，一舉從原有的46項增加至59項。新制的記點措施讓職業駕駛人紛紛跳腳，哀號「連飯都不給吃」，南北串聯集結抗議；此外，檢舉魔人四處拍照、錄影，空拍機都出動的檢舉違規罰單也如雪片般飛來，民怨沸騰。

交通部長王國材先拋出騎樓違停停車可「因地制宜」的辦法，卻將難題丟給地方政府；高雄市府交通局曾指，正與警察局研商實施以勸導免予舉發可採行或放寬時段與地區，研議辦法還沒下文，就傳出高市府承受不住民怨壓力，要求市警局拿出作為。

市警局日前請各分局長、交通大隊開會後，傳出各分局即要求基層要少開單，甚至有分局限制基層「逕舉」和「手開」數量，但光是110接獲的檢舉魔人檢舉通報派案，就超過「額度」，還有派出所的警員「不小心」開超過限量的額度，當場被長官狠噹。

有基層在臉書靠北Police貼文質疑，連民眾檢舉交通違規信箱的開單量都要限制，每天檢討送出去的單量，超過件數就不能再送件。現在越來越多民眾使用檢舉系統，信箱件數與以往相比絕對是激增的狀態，高雄市警局控管每天的開單量到底想創造什麼假象？而且開立舉發單時效是兩個月，到時後過期有哪位大長官會出來負責？還是又要拿基層開刀？

有網友點出關鍵處「警察背黑鍋，倒楣的還是人民」，有網友則酸「每天件數控制在54088」、「罰單危及選情」、「高招啊」；有網友指，「還第一次聽到舉發率高的分局還要被檢討，真的笑死，開單多或少都要檢討，腦袋到底有沒有用在思考」、「超過就找各分局算帳，一層一層罵下來，基層最衰，民眾檢舉不開單就被申訴、被處分」。

不少基層員警也抱怨「真的很難做」、「到底要聽誰的？」有基層員警認為，警方依據法條執行交通違規取締以及處理檢舉罰單，是末端者，市府交通局和交通部沒拿出一套完整辦法，卻讓基層受罪、被責難，很不合理。