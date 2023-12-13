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為了700元客人在台南釣蝦場開打 辣椒水刀子齊發警掌握對象

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

網傳台南市北區某釣蝦場KTV包廂發生衝突糾紛，有人噴辣椒水，亮刀作勢要刺人未成。市警五分局今天說，案發時沒有接獲民眾報案，但事後得知後已調閱監視錄影器，已查出噴辣椒水，亮刀作勢要刺人的2名男子身分，分別依少年事件處理法究辦、違反社會秩序維護法函送裁罰。

警方調查，黃姓少年與多名友人於11月21日晚間，在南市北區育賢路釣蝦場附設的KTV包廂唱歌，因黃姓少年與盧姓少年有約7百元借貸糾紛，雙方一言不合引發口角衝突，過程中盧姓少年持辣椒水噴灑，另在場的黃姓男子丟擲玻璃杯及亮出疑似刀具。

市警五分局說，案發時警方未接獲報案，於獲悉影片後，迅速深入追查，已掌握涉案人身分，並已通知6名當事人到案說明釐清，全案依社會秩序維護法及少年事件處理法究辦。警方已將該場所列為治安顧慮場所，昨天深夜由分局長優勢警力實施臨檢，有效淨化治安環境。

身穿白色上衣男子在台南市釣蝦場KTV包廂，亮刀作勢要刺人未成。翻攝自／社會事新聞影音網
身穿白色上衣男子在台南市釣蝦場KTV包廂，亮刀作勢要刺人未成。翻攝自／社會事新聞影音網
台南市北區某釣蝦場發生衝突糾紛，警方以優勢警力臨檢。記者黃宣翰／翻攝
台南市北區某釣蝦場發生衝突糾紛，警方以優勢警力臨檢。記者黃宣翰／翻攝

辣椒水 刺人 KTV

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