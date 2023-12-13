為了700元客人在台南釣蝦場開打 辣椒水刀子齊發警掌握對象

網傳台南市北區某釣蝦場KTV包廂發生衝突糾紛，有人噴辣椒水，亮刀作勢要刺人未成。市警五分局今天說，案發時沒有接獲民眾報案，但事後得知後已調閱監視錄影器，已查出噴辣椒水，亮刀作勢要刺人的2名男子身分，分別依少年事件處理法究辦、違反社會秩序維護法函送裁罰。

警方調查，黃姓少年與多名友人於11月21日晚間，在南市北區育賢路釣蝦場附設的KTV包廂唱歌，因黃姓少年與盧姓少年有約7百元借貸糾紛，雙方一言不合引發口角衝突，過程中盧姓少年持辣椒水噴灑，另在場的黃姓男子丟擲玻璃杯及亮出疑似刀具。