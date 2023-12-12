影／左轉燈亮騎士不走又嗆聲 迎親車隊毆騎士互控傷害

阮姓男子騎機車未依號誌燈左轉，占用轉彎車道被後方迎親隊伍按聲喇叭。阮男不爽回頭嗆聲與對方3人互毆，阮男報警，但迎親車隊早已離去。警方調閱監視器畫面循線通知3人到案說明，雙方都說是對方先動手互控傷害，警依法函送法辦。

據了解，阮姓男子（46歲）這個月9日上午9時許，騎乘機車於新北市新莊區明中街與中正路口等紅燈。不久，左轉號誌燈一亮，阮男沒有騎離而是持續等在車道上，被後方迎親車隊鳴按一聲喇叭提醒，此舉惹火阮男不爽回頭嗆聲。

迎親車隊超過8車不甘被嗆，紛紛下車衝往對向車道找阮男理論，雙方在路口爆發激烈口角。過程中，阮男與對方李男（37歲）、林男（40歲）、魏男（37歲）互毆，雙方額頭、手腳均有人擦挫傷。阮男報警處理，警方到場迎親車隊已趕往喜宴現場，留下阮男一人。

事後警方調閱路口監視器畫面以車追人，於當天早上9時30分左右通知3人到案說明。偵詢時，雙方皆稱是對方先動手互控傷害，警詢後依傷害告訴將雙方4人函送法辦。