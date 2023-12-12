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鋸樹工北宜公路維護枯樹 慘遭掉落樹枝擊破頭

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市50多歲朱姓工程人員，今天上午在石碇區北宜公路執行枯樹維護工程時，不慎被掉落的樹枝擊中頭部，頭部撕裂傷當場血流如注，其他工人見狀立即報警。救護人員到場後立即替他包紮止血，隨即由救護車將朱男送醫，所幸經急救後已無生命危險，意外發生原因正由警方及勞檢局人員調查中。

據了解，朱姓工程人員上午在北宜公路28公里處執行枯樹維護工程，遭掉落的樹枝擊中頭部受傷。救護人員到場後發現朱男膚色蒼白，頭部和頸椎有明顯的血腫和瘀青，加上朱男有高血壓病史，救護人員特別注意他的血壓和心跳狀況，並使用頸圈和夾板固定他的頸椎和肢體，以防止傷勢惡化，隨後將他送往北市立萬芳醫院進一步治療，傷勢狀況仍需進一步觀察。

新北市消防局第四大隊大隊長陳志瑋提醒，鋸樹需要穿戴合適的防護裝備，並注意周圍的環境和安全。若發生意外應立即報案求助，並嘗試自行止血，避免失血過多導致生命危險。

救護人員替朱男包紮止血。記者黃子騰／翻攝
救護人員替朱男包紮止血。記者黃子騰／翻攝
當時朱男正在北宜公路進行枯枝維護工程。記者黃子騰／翻攝
當時朱男正在北宜公路進行枯枝維護工程。記者黃子騰／翻攝

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