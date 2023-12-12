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20秒後爆炸救出水煎包闆娘 豐田里長機車變形：救人重要

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

今早台中市豐原區知名信義街疑一間炒麵店二樓竄出濃煙，當時豐田里長劉瑞銓騎機車經過發現火勢，停車趕緊呼叫隔壁一樓準備開業的水煎包老闆娘和飲料店員工逃命，20秒後二樓傳出爆炸聲，3棟木造屋陷入火海。劉騎車返家才發現，機車儀表板遭高溫火勢變形，但劉感恩的說，「救人命重要，雖然成『受災戶』，但我歡心甘願」。

豐田里長劉瑞銓回想今早火警當下，仍心有餘悸，早上8點多他騎機車行經信義街提款，看到炒麵店二樓冒出陣陣濃煙，趕快將機車停到對面巷弄，呼喊隔壁棟一樓的水煎包老闆娘逃命、打119報案。

劉瑞銓說，他再到隔壁呼喊手搖飲料店員工搬走貴重物品，並協助遷走機車，避免財損，約20秒後，就聽到二樓傳出「碰」爆炸聲響，3棟木造的2樓平房陷入一片火海。當時他與翁社里長吳安修在旁協助指揮交通，提醒民眾不要靠近火場。

消防人員立即到場，火勢在1小時內熄滅，劉瑞銓騎機車返回里辦公室才發現，機車儀表板因火場高溫變形，成了另類「受災戶」。

劉瑞銓笑說，「當然是救人命重要，儀錶板花2、3千就能修好，沒關係」，所幸這場火勢沒有人受傷。台中市消防局表示，進一步起火原因有待火調科釐清。

豐田里長劉瑞銓騎機車經過發現火勢，停車趕緊呼叫隔壁一樓準備開業的水煎包老闆娘和飲料店員工逃命。劉事後發現機車儀表板遭高溫火勢變形，但他感恩說，「救人命重要，雖然成『受災戶』，但我歡心甘願」。圖／豐田里長劉瑞銓提供
豐田里長劉瑞銓騎機車經過發現火勢，停車趕緊呼叫隔壁一樓準備開業的水煎包老闆娘和飲料店員工逃命。劉事後發現機車儀表板遭高溫火勢變形，但他感恩說，「救人命重要，雖然成『受災戶』，但我歡心甘願」。圖／豐田里長劉瑞銓提供
豐田里長劉瑞銓騎機車經過發現火勢，停車趕緊呼叫隔壁一樓準備開業的水煎包老闆娘和飲料店員工逃命。劉事後發現機車儀表板遭高溫火勢變形，但他感恩說，「救人命重要，雖然成『受災戶』，但我歡心甘願」。圖／豐田里長劉瑞銓提供
豐田里長劉瑞銓騎機車經過發現火勢，停車趕緊呼叫隔壁一樓準備開業的水煎包老闆娘和飲料店員工逃命。劉事後發現機車儀表板遭高溫火勢變形，但他感恩說，「救人命重要，雖然成『受災戶』，但我歡心甘願」。圖／豐田里長劉瑞銓提供
台中市豐原區信義街疑一間炒麵店２樓起火，燃燒３棟木造屋，所幸無人受傷。圖／讀者提供
台中市豐原區信義街疑一間炒麵店２樓起火，燃燒３棟木造屋，所幸無人受傷。圖／讀者提供

老闆娘 高溫 台中市 火災

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