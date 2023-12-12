看到眼睛快脫窗…彰警24小時接力看逾萬畫面 揪出老屋賊送辦

彰化縣蘇姓男子在田尾鄉租老宅當倉庫囤放檜木和神桌椅等物品，1年多沒回去取物，今年10月28日到倉庫赫然發現多件家具不翼而飛，因無法確定遭竊日期，警方據報後，24小時接力觀看逾萬個錄影監視畫面，11月底鎖定吳姓男子涉有重嫌，蒐證並逮捕詢問，吳男坦承3件竊案，被依竊盜罪嫌移送。

北斗警分局今天指出，吳男（61歲）對外以古物商自居，實則常到鄉間查看少有人進出的老宅，趁機下手偷竊神桌組和老家具等物件，蘇男經營檜木家具買賣，便宜租用田尾鄉老宅囤放檜木神桌椅等成品、半成品及檜木，今年10月28日往前取物件時才發現多件家具失竊。

蘇男租用的老宅沒裝錄影監視器，不知為何時被偷，警方調閱鄰近路口監視影像，由值班員警觀看畫面，24小時接力看一個多月，總算看到10月初的影像有一名男子騎腳踏車載家具進出老宅的巷口，清查後認為吳男涉嫌重大，報請彰化地方檢察署檢察官陳鼎文指揮偵辦，待蒐證齊全和掌握吳男行蹤，持搜索票逮捕他。

吳男落網後坦承3件竊案，都在老宅偷老物件，把木製文昌筆、葫蘆等物件賣給跳蚤市場的盤商和古物店銷贓，警方查獲多塊檜木神桌家具、木製文昌筆、葫蘆、傢俱、割草機等各式贓證物，懷疑吳男另涉6件竊案，仍在清查偷竊物件種類、件數和銷贓管道。