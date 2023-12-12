快訊

巨人軍來台／磅礡出場影片在大巨蛋不打對折 大勢期待參與歷史時刻

LINE免費貼圖有10款！這2款限10萬名 聖誕節、新年快樂祝賀必用

日本年度漢字「稅」！物價高漲、增稅壓力的痛苦一年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

看到眼睛快脫窗…彰警24小時接力看逾萬畫面 揪出老屋賊送辦

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣蘇姓男子在田尾鄉租老宅當倉庫囤放檜木和神桌椅等物品，1年多沒回去取物，今年10月28日到倉庫赫然發現多件家具不翼而飛，因無法確定遭竊日期，警方據報後，24小時接力觀看逾萬個錄影監視畫面，11月底鎖定吳姓男子涉有重嫌，蒐證並逮捕詢問，吳男坦承3件竊案，被依竊盜罪嫌移送。

北斗警分局今天指出，吳男（61歲）對外以古物商自居，實則常到鄉間查看少有人進出的老宅，趁機下手偷竊神桌組和老家具等物件，蘇男經營檜木家具買賣，便宜租用田尾鄉老宅囤放檜木神桌椅等成品、半成品及檜木，今年10月28日往前取物件時才發現多件家具失竊。

蘇男租用的老宅沒裝錄影監視器，不知為何時被偷，警方調閱鄰近路口監視影像，由值班員警觀看畫面，24小時接力看一個多月，總算看到10月初的影像有一名男子騎腳踏車載家具進出老宅的巷口，清查後認為吳男涉嫌重大，報請彰化地方檢察署檢察官陳鼎文指揮偵辦，待蒐證齊全和掌握吳男行蹤，持搜索票逮捕他。

吳男落網後坦承3件竊案，都在老宅偷老物件，把木製文昌筆、葫蘆等物件賣給跳蚤市場的盤商和古物店銷贓，警方查獲多塊檜木神桌家具、木製文昌筆、葫蘆、傢俱、割草機等各式贓證物，懷疑吳男另涉6件竊案，仍在清查偷竊物件種類、件數和銷贓管道。

警方呼籲被害人出面指認遭竊物件，及田尾鄉、溪州鄉、北斗鎮或有地緣關係的鄉鎮傳統老宅院屋主、租屋人，趕快回去查看有無家具和物品被偷；此外，協助銷贓的商家和商販將被一併查辦，民眾切勿貪小便宜收購。

彰化縣吳姓男子偷竊檜木神桌等物件。圖／民眾提供
彰化縣吳姓男子偷竊檜木神桌等物件。圖／民眾提供
凡走過必有痕跡，彰化縣吳姓男子騎腳踏載偷來的檜木物件，被監視錄影器錄下。圖／民眾提供
凡走過必有痕跡，彰化縣吳姓男子騎腳踏載偷來的檜木物件，被監視錄影器錄下。圖／民眾提供

老宅 偷竊

延伸閱讀

千葉流山復古鐵道咖啡巡禮活動開跑！質感老宅咖啡甜點免費享受

汐止警防竊打詐見成效 提升見警率偵破兩竊案

英國汽車竊盜案創新高 罪魁禍首居然是Keyless技術？

影／年關將近宵小易出沒！3天連犯4起住宅機車竊案 警逮泰山慣竊送辦

相關新聞

看到眼睛快脫窗…彰警24小時接力看逾萬畫面 揪出老屋賊送辦

彰化縣蘇姓男子在田尾鄉租老宅當倉庫囤放檜木和神桌椅等物品，1年多沒回去取物，今年10月28日到倉庫赫然發現多件家具不翼而...

工人拆除鴿舍 拋下木頭意外砸死屋主

嘉義縣溪口鄉呂姓男子在住家旁進行鴿舍拆除工程時，吳姓工人從鴿舍屋頂將木頭往下拋擲，沒注意呂男站在鴿舍旁，木頭砸中呂男頭部...

台電台南鹽水汰換變壓器觸電 1工人OHCA送醫急救

台南市鹽水區今上午傳出台電外包廠商進行電線桿汰換變壓器作業時，疑操作不慎，在電線桿上作業的50歲施姓工人觸電當場無呼吸心...

影／何潤東開瑪莎拉蒂金門出車禍 愛車受損 肇事駕駛慘了

知名藝人何潤東最近在金門拍攝首部華語影集《不如海邊吹吹風》，結果今天上午傳出何潤東駕駛瑪莎拉蒂跑車行經金門縣金湖鎮公園路...

新北車禍死亡人數大降20％ 朱惕之勉新北警打詐維安成效

新北市警局今天上午舉行治安會報，副市長朱惕之會中表示新北警10月、11月攔阻詐騙金額1億4719萬，今年迄今共達7億元，...

這麼香？食材送貨員忍不住偷吃燉肉3次 店家整鍋倒掉怒告竊盜

楊姓食材送貨員趁清晨送食材沒人在店之際，連3次偷吃新北樹林一家自助餐店三鍋燉肉，不巧都被店老闆遠端監視器畫面發現，報警提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。