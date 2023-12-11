警路邊取締超速…轎車突失控撞警車 駕駛稱「睡著了」

花蓮一名交通隊員警本月9日下午3時45分，在花蓮縣秀林鄉台9線147公里北上路段處測速取締，正在整理測速器材時，突然警車被失控轎車衝撞，突如其來的意外讓員警忍不住罵髒話。所幸駕駛與乘客只有輕傷，員警沒有受傷，駕駛頻道歉稱「睡著了」，目前警方研擬向駕駛求償維修警車費用。

根據監視器畫面，一輛警車停放在道路旁，後方有員警執行測速取締勤務，有輛黑色轎車從內線往外線偏移，就這麼直接往警車撞去，轎車右前方把警車撞得飛起來，再撞向路邊的牆壁，兩次撞擊聲非常大，讓員警感到十分驚嚇。

事故發生後，轎車男駕駛痛苦抱頭下車，一邊道歉一邊說自己睡著了，員警也請他出示駕照與行照。而這起事故除了黑色轎車車頭全毀，警車左側還整個被撞凹，好在僅有駕駛與乘客輕微擦挫傷，員警沒有被波及。

警方初步研判，這起事故為駕駛未注意車前狀況及疲勞駕駛所致，是否有其他肇事因素，正在釐清中。由於肇事責任明確，初步將向駕駛要求賠償維修警車費用。警方呼籲，駕駛人行駛道路勿超速及疲勞駕駛，以維護自身與他人安全。