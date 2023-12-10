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影／國道南投服務區狂飆 「金派」法拉利超跑飆給紅斑馬警車追

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

有民眾在網路影音平台分享，一輛白色法拉利超跑深夜在國道3號南投服務區內高速行駛，引擎運轉聲驚人，後方則有警車尾隨在後，影片引發熱議，讓人直呼「金派」。對此，國道警七隊表示，已通知駕駛到案說明，最高可罰3萬6000元。

影片中，一輛白色法拉利超跑在國道3號南投服務區內，直線道路高速呼嘯而過，引擎聲隆隆作響，引發眾人側目，白車快速通過後，一輛紅斑馬警車閃著警示燈尾隨在其後方，疑似想要攔查卻追不上，令民眾直呼「白色法拉利金派！」

對此，國道警第七大隊證實有該情事，並表示，今凌晨日執行巡邏勤務於南投服務區入口處發現該白色跑車疑似車速過快，就尾隨該車欲攔停稽查，但當時停車場有用路人進出，且距離該車過遠，考量現場人員安全，而未予以強制執法攔查。

而經巡邏員警尾隨確認，該輛白色跑車離開停車場後，行駛上國道3號離開服務區，將調閱相關跡證通知駕駛人到案說明，以其他危險方式駕車逕行舉發，最高可罰3萬6000元，同時通報環保局針對該車召回檢驗其引擎音量是否符合規定。

國道警方也呼籲用路人，服務區是提供用路人休息使用，人車進入服務區後務必遵守相關規定，除了嚴禁在服務區進行危險駕車行為；也提醒民眾，服務區停車如逾4小時將可依交通相關規定拖吊、移置、保管，並予以製單舉發。

一輛白色法拉利超跑深夜在國道3號南投服務區內高速行駛，引擎運轉聲驚人，警車則尾隨在後。圖／擷取自「記者爆料網」
一輛白色法拉利超跑深夜在國道3號南投服務區內高速行駛，引擎運轉聲驚人，警車則尾隨在後。圖／擷取自「記者爆料網」
一輛白色法拉利超跑深夜在國道3號南投服務區內高速行駛，引擎運轉聲驚人，警車則尾隨在後。圖／擷取自「記者爆料網」
一輛白色法拉利超跑深夜在國道3號南投服務區內高速行駛，引擎運轉聲驚人，警車則尾隨在後。圖／擷取自「記者爆料網」

國道 法拉利 南投 警車

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