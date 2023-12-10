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高雄愛河又見浮屍…男撈起時浮腫「至少死亡1天」 5天內第3起

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市河東路愛河河畔今天下午1時40分許驚見一具浮屍，民眾見狀嚇得通報119人員，據了解，該具男性浮屍面朝下，被救難人員撈起時，身體已呈現浮腫，研判至少死亡一天，這是愛河5天以來發現第3起浮屍案，前兩起為1男1女的死者。

警方調查，今天下午發現的男性浮屍，位置靠近河東路知名景點「鰲躍龍祥」附近，民眾見有人漂浮在河面上，以為是當下落水，但救難人員將屍體打撈上岸後，死者身軀已呈現浮腫現象，身上無可辨認身分的線索，正循線追查死者身分中。

愛河5天以來已發生3具浮屍！6日上午近8時許，警、消據報愛河河東路的河面上有一具女性浮屍，雖經消防人員救上岸，但婦人已氣絕多時，無明顯外傷，年約7、80歲。

6日下午2時48分許，位於苓雅區海邊的愛河一名年約70歲的老翁落水，救起時已無呼吸心跳。

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高雄愛河今天下午又發現男性浮屍，已是5天來第3起。記者石秀華／翻攝
高雄愛河今天下午又發現男性浮屍，已是5天來第3起。記者石秀華／翻攝

浮屍 愛河 高雄市

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