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獨／八里義消分隊遭爆冒領春安禮券 消防局：未發現違法

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導

新北市各義消分隊隊員除了義務值勤外，也可領取協勤費、生日禮券及春安禮券，但近日八里義消分隊遭檢舉在職義消冒領多名在職或離職義消春安禮券1000元，遭離職義消檢舉。新北市消防局對此表示，經聯繫在職義消均表示輾轉收到禮券，離職義消仍持續連繫中。日後並改善將要求本人親領以免發生爭議。

新北市各區消防隊皆有成立義消團體，17人可成隊、滿編40人。責任包括每月4小時教育訓練及每月至少4小時值勤，可領取每月協勤費、生日禮券、春安禮券等。

不過八里義消分隊第三大隊近來遭人向士林地檢、新北政風處、新北消防局督察室檢舉在職義消冒領多人春安禮券1000元(便利商店儲值卡)。

投訴人並指出「代領禮券沒有交予本人行為已好幾年，還有長期沒來分隊協勤義消，依規定要報退隊硬不讓他們報退，因為這樣每月才能多領協勤費」，認為行為已觸犯偽造文書等罪嫌。

新北市消防局民力運用科長顏一加對此表示，協勤費及生日禮券須由本人簽收，因此沒有冒領問題。春安禮券經查被代領的在職義消皆表示已有收到禮券、尚有數名離職者仍持續連繫，表示經調查後並未發現違法情事，只是簽領義消先幫忙代領協助完成行政作業，之後與被代領義消見面時再予交付。但日後將修正春安禮券也必須本人限期簽領，以避免徒生爭議。

今年八里義消分隊第三大隊發生多名隊員春安禮券被同一人代領的狀況。記者李定宇／翻攝
今年八里義消分隊第三大隊發生多名隊員春安禮券被同一人代領的狀況。記者李定宇／翻攝

禮券 離職

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