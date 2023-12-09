代操股票APP可高額獲利 一舉動讓她發現慘了

桃園平鎮38歲陳姓女子於網路社群上看到有人張貼投資股票獲取暴利的文章，便下載相關APP由集團代操股票，怎料投入406萬元後欲取出獲利未果，才驚覺上當，警方得知雙方下次取款之際一舉逮獲18歲的唐姓車手，並查扣識別證、手機及提款卡等做案工具，警詢後依詐欺罪嫌將唐嫌移送桃園地檢署偵辦。

平鎮警分局表示，陳女依成員指示下載名為「太O投顧」及「兆O」的APP後，1名自稱投資顧問的詐騙集團成員，向陳女建議可以藉由代操投資股票來賺取高額獲利，於是陳女分別利用匯款及面交方式，前後投入406萬元，後續想將獲利領出時，對方卻誆稱需要儲值更多金額，才能把獲利領出，陳女發現無論如何就是無法將錢領出，此時才意識到受騙上當，於是報警求助。

警方接獲報案後，立即成立專案小組，並請陳女配合警方利用面交時將取款車手逮捕到案，陳女與該集團人員相約於平鎮金城街餐廳面交取款儲值金160萬元，警方隨即部屬警力前往埋伏，利用面交時當場逮捕取款車手唐嫌，並查扣相關犯罪工具及證物，警詢後依詐欺罪嫌將唐嫌移送桃園地檢署偵辦。