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代操股票APP可高額獲利 一舉動讓她發現慘了

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園平鎮38歲陳姓女子於網路社群上看到有人張貼投資股票獲取暴利的文章，便下載相關APP由集團代操股票，怎料投入406萬元後欲取出獲利未果，才驚覺上當，警方得知雙方下次取款之際一舉逮獲18歲的唐姓車手，並查扣識別證、手機及提款卡等做案工具，警詢後依詐欺罪嫌將唐嫌移送桃園地檢署偵辦。

平鎮警分局表示，陳女依成員指示下載名為「太O投顧」及「兆O」的APP後，1名自稱投資顧問的詐騙集團成員，向陳女建議可以藉由代操投資股票來賺取高額獲利，於是陳女分別利用匯款及面交方式，前後投入406萬元，後續想將獲利領出時，對方卻誆稱需要儲值更多金額，才能把獲利領出，陳女發現無論如何就是無法將錢領出，此時才意識到受騙上當，於是報警求助。

警方接獲報案後，立即成立專案小組，並請陳女配合警方利用面交時將取款車手逮捕到案，陳女與該集團人員相約於平鎮金城街餐廳面交取款儲值金160萬元，警方隨即部屬警力前往埋伏，利用面交時當場逮捕取款車手唐嫌，並查扣相關犯罪工具及證物，警詢後依詐欺罪嫌將唐嫌移送桃園地檢署偵辦。

警方呼籲，詐騙集團常利用民眾投機、好奇等人性弱點誘使民眾受騙，損失大量金錢，甚至遭詐欺集電話團誘騙擔任車手，成為詐欺集團共犯，若民眾接獲可疑、簡訊或網路資訊，可打165反詐騙專線或110報案專線諮詢，以維護自身財產安全。

桃園警方逮獲康姓車手，查扣識別證、手機及提款卡等做案工具，依法移送桃園地檢署偵辦。記者翁唯真／翻攝
桃園警方逮獲康姓車手，查扣識別證、手機及提款卡等做案工具，依法移送桃園地檢署偵辦。記者翁唯真／翻攝
桃園平鎮陳女下載APP由集團代操股票，怎料投入406萬元後欲取出獲利未果才驚覺上當，警方得知逮獲唐姓車手，查扣識別證、手機及提款卡等做案工具。記者翁唯真／翻攝
桃園平鎮陳女下載APP由集團代操股票，怎料投入406萬元後欲取出獲利未果才驚覺上當，警方得知逮獲唐姓車手，查扣識別證、手機及提款卡等做案工具。記者翁唯真／翻攝

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