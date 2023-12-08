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網戀沖昏頭 高雄男匯8萬5助女 警：帳戶5度遭警示

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄燕巢區61歲車姓男子在網路結識一名相談甚歡的女子，近日女網友告知車男，因父親過世急需喪葬費8萬5000元，求車男幫助她匯款至指定帳戶，車男不疑有他上周二前往義大醫院郵局匯款，但該帳戶異常，經女行員機警通報，轄區警協助發現該帳戶至少5次被通報是詐戶，才阻止車男匯款。

當天上午9時許，鳳雄派出所接獲義大醫院郵局行員通報，車男為協助女網友父喪事宜，欲臨櫃匯款8萬5000元，但車男匯款時神色異常語焉不詳，狀似有話難言，而該帳戶又為警示帳戶，所以請來警方協助。

岡山分局指出，經警了解，車男疑似喜歡女網友因而產生憐憫之心，但經警確認，該帳戶至少已有5次通報紀錄為詐團使用帳戶，並向車男解釋其他類似詐騙案例；經現場員警耐心分析解說後，車男才知遇上網路詐騙，而放棄匯款，保住了自身的辛苦錢。

車姓男子欲匯款給網路認識的女網友處理父喪事宜。記者古和純／翻攝
車姓男子欲匯款給網路認識的女網友處理父喪事宜。記者古和純／翻攝
郵局女行員告知車姓男子匯款帳戶是警示帳戶。記者古和純／翻攝
郵局女行員告知車姓男子匯款帳戶是警示帳戶。記者古和純／翻攝

詐騙

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