網戀沖昏頭 高雄男匯8萬5助女 警：帳戶5度遭警示

高雄燕巢區61歲車姓男子在網路結識一名相談甚歡的女子，近日女網友告知車男，因父親過世急需喪葬費8萬5000元，求車男幫助她匯款至指定帳戶，車男不疑有他上周二前往義大醫院郵局匯款，但該帳戶異常，經女行員機警通報，轄區警協助發現該帳戶至少5次被通報是詐戶，才阻止車男匯款。

當天上午9時許，鳳雄派出所接獲義大醫院郵局行員通報，車男為協助女網友父喪事宜，欲臨櫃匯款8萬5000元，但車男匯款時神色異常語焉不詳，狀似有話難言，而該帳戶又為警示帳戶，所以請來警方協助。