八里男開廂型車回家疑身體不適 自撞電桿送醫傷重不治

新北市八里區林姓男子昨天晚上開車行經埤頭二街，疑似身體不適自撞電線桿，林男當場昏迷失去意識，緊急協助送醫急救，仍傷重不治。肇事駕駛有無酒駕待抽血檢驗，事故原因待釐清。

據了解，林姓男子（60歲）有心血管疾病。昨天晚上9時20分左右，開著一輛廂型車沿著新北市八里區埤頭二街準備回家，途中行經文昌五街與埤頭二街口，疑似身體不適人車直往電線桿撞去，導致廂型車車頭凹陷，林男卡困車內沒了呼吸心跳。