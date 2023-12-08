八里男開廂型車回家疑身體不適 自撞電桿送醫傷重不治

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市八里區林姓男子昨天晚上開車行經埤頭二街，疑似身體不適自撞電線桿，林男當場昏迷失去意識，緊急協助送醫急救，仍傷重不治。肇事駕駛有無酒駕待抽血檢驗，事故原因待釐清。

據了解，林姓男子（60歲）有心血管疾病。昨天晚上9時20分左右，開著一輛廂型車沿著新北市八里區埤頭二街準備回家，途中行經文昌五街與埤頭二街口，疑似身體不適人車直往電線桿撞去，導致廂型車車頭凹陷，林男卡困車內沒了呼吸心跳。

新北市消防局獲報出動人車趕抵，經用破壞器材協助林男脫困，檢視他已生命徵象，趕緊送往醫院急救，林男仍因傷重於昨晚10時48分左右宣告不治。林男有無酒駕待抽血檢驗，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。

林男昨晚開車回家，行經新北市八里區埤頭二街與文昌五街口，疑身體不適自撞電線桿送醫後仍傷重不治。記者曾伯愷／翻攝
林男昨晚開車回家，行經新北市八里區埤頭二街與文昌五街口，疑身體不適自撞電線桿送醫後仍傷重不治。記者曾伯愷／翻攝
林男昨晚開車回家，行經新北市八里區埤頭二街與文昌五街口，疑身體不適自撞電線桿送醫後仍傷重不治。記者曾伯愷／翻攝
林男昨晚開車回家，行經新北市八里區埤頭二街與文昌五街口，疑身體不適自撞電線桿送醫後仍傷重不治。記者曾伯愷／翻攝

酒駕 八里

延伸閱讀

聯結車貨艙門勾斷電桿 桃園上千戶民宅一度停電

28歲校護通勤為閃左轉車輛 衝入稻田傷重不治

校護開車上班閃避左轉車 高速撞入農田傷重不治

嚇人影片曝光！三寶轎車鬼切撞飛廂型車險墜橋 倒楣機車撞進車底

相關新聞

拿不回投資獲利才知被騙 用冥圓假鈔助警釣出取款車手

新北市黃姓男子加入詐騙集團在LINE成立的群組，聽信指示網路平台註冊，投資30萬元買「高獲利」股票，想領出報酬時被要求再...

影／車停台中高鐵站路邊莫名遭射擊 警方：排除槍枝造成

台中市林姓男子前天把停在烏日區高鐵東二路路邊停車格，人還在車內，轎車車身包括擋風玻璃等3處疑遭射擊，林男自認未與人結怨，...

感情糾紛！莽男持棒砸店 冰櫃毀損店家不告、社維法送辦

蔣姓男子與李女有感情糾紛，今天上午持球棒來到李女位於新北板橋工作地點，旋即揮棒恐嚇，過程中砸毀店內冰櫃玻璃，店家報警處理...

八里男開廂型車回家疑身體不適 自撞電桿送醫傷重不治

新北市八里區林姓男子昨天晚上開車行經埤頭二街，疑似身體不適自撞電線桿，林男當場昏迷失去意識，緊急協助送醫急救，仍傷重不治...

視線死角頻奪命！桃園11月17件死亡車禍 大型車就占6件

桃園市中壢區中華路一名女子日前騎腳踏車經過路口左轉，遭後方起步的大貨車捲進車底輾斃，未料4日下午同地點又發生聯結車直行撞...

「頭過身不過」曳引車失控轉向 外籍男閃避不及撞貨車

國十號西向2.2公里與國一363K匯流入口處，今天中午11時許，發生三車擦撞意外，先是43歲薛姓男子駕駛大型砂石曳引車，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。