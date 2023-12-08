八里男開廂型車回家疑身體不適 自撞電桿送醫傷重不治
新北市八里區林姓男子昨天晚上開車行經埤頭二街，疑似身體不適自撞電線桿，林男當場昏迷失去意識，緊急協助送醫急救，仍傷重不治。肇事駕駛有無酒駕待抽血檢驗，事故原因待釐清。
據了解，林姓男子（60歲）有心血管疾病。昨天晚上9時20分左右，開著一輛廂型車沿著新北市八里區埤頭二街準備回家，途中行經文昌五街與埤頭二街口，疑似身體不適人車直往電線桿撞去，導致廂型車車頭凹陷，林男卡困車內沒了呼吸心跳。
新北市消防局獲報出動人車趕抵，經用破壞器材協助林男脫困，檢視他已生命徵象，趕緊送往醫院急救，林男仍因傷重於昨晚10時48分左右宣告不治。林男有無酒駕待抽血檢驗，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。
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