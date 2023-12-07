視線死角頻奪命！桃園11月17件死亡車禍 大型車就占6件
桃園市中壢區中華路一名女子日前騎腳踏車經過路口左轉，遭後方起步的大貨車捲進車底輾斃，未料4日下午同地點又發生聯結車直行撞擊同向機車，釀機車乘客慘死。桃園市警察局統計，今年11月共有17件民眾發生交通事故24小時內死亡，其中涉及大型車共6件，約占35%，分析主要肇因都和大型車視線死角及內輪差有關。
根據交通部道安查詢網數據，桃園市今年1至9月交通事故30日內死亡有168人，大型車案件導致死亡有25人，佔14.8%；去年1至9月交通事故30日內死亡有192人，大型車31人，佔16.1%。
桃園警方指出，今年舉發大型車違規超過2萬件，因大型車車體較大，四周易生視線死角，其他車輛併行時容易因氣流遭捲入，轉彎時也會產生內輪差現象，尤其右轉時因大型車車體較長，須先向左駛入其他車道再右轉，等機慢車騎士發現時已進入該車內輪差盲區，雖設有防捲入裝置、行車視野輔助系統及前後視鏡等設備，駕駛可能因長時間駕車，難免因注意力不集中而發生事故。
交通警察大隊大隊長林鼎泰提醒，大型車駕駛除應遵守相關承載規定外，行經路口時務必減速慢行、起步及轉彎時應擺頭確認再行動作，也應避免超速及闖紅燈等違規行為，以防制事故發生。另外，大型車視野死角多，汽機車、自行車駕駛及行人在路上遇到大型車經過時，務必保持行車安全距離，也提醒千萬別以為大型車駕駛看得到在視野死角區域的人，避免進入大型車視線死角及內輪差盲區，以維自身安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言