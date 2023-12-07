視線死角頻奪命！桃園11月17件死亡車禍 大型車就占6件

桃園市中壢區中華路一名女子日前騎腳踏車經過路口左轉，遭後方起步的大貨車捲進車底輾斃，未料4日下午同地點又發生聯結車直行撞擊同向機車，釀機車乘客慘死。桃園市警察局統計，今年11月共有17件民眾發生交通事故24小時內死亡，其中涉及大型車共6件，約占35%，分析主要肇因都和大型車視線死角及內輪差有關。

根據交通部道安查詢網數據，桃園市今年1至9月交通事故30日內死亡有168人，大型車案件導致死亡有25人，佔14.8%；去年1至9月交通事故30日內死亡有192人，大型車31人，佔16.1%。

桃園警方指出，今年舉發大型車違規超過2萬件，因大型車車體較大，四周易生視線死角，其他車輛併行時容易因氣流遭捲入，轉彎時也會產生內輪差現象，尤其右轉時因大型車車體較長，須先向左駛入其他車道再右轉，等機慢車騎士發現時已進入該車內輪差盲區，雖設有防捲入裝置、行車視野輔助系統及前後視鏡等設備，駕駛可能因長時間駕車，難免因注意力不集中而發生事故。