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阿伯拿噴漆塗銷巷內紅線 南警：違反道交條例將開罰

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南網友爆料，有民眾為了停車方便，擅自將台南市東區德光街15巷上紅線塗銷，「太目無法紀了吧！」。台南市警一分局東門派出所，接獲民眾檢舉後前往現場了解，已依違反道路交通管理處罰條例82條第1項第7款對行為人開罰，並通知交通局重新畫設紅線。

網友在臉書社團「反攻大路」發文指出，有人在台南市德光街15巷，自行把紅線都塗銷了，這名阿伯拿著黑色噴漆，將地上的紅線噴掉，拍下影片的人還說「這樣很屌耶，自己的規則自己改，他把路權發揮極致」。

台南市警一分局東門派出所說，接獲民眾檢舉後，已派員前往現場了解，林姓男子擅自變更標線，依違反道路交通管理處罰條例82條第1項第7款規定，對林姓男子開罰，依法可罰處1200元至2400元罰款。

網友爆料這名阿伯，擅自將台南市東區德光街15巷內紅線塗銷。圖／翻攝自反攻大路臉書社團
網友爆料這名阿伯，擅自將台南市東區德光街15巷內紅線塗銷。圖／翻攝自反攻大路臉書社團

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