國道又見開輔助駕駛撞緩撞車 施工人員：習慣了

1輛小客車今天上午行經國道1號南下銅鑼路段追撞前方施工緩撞車，小客車駕駛、乘客受傷送醫；警方調查，又是開啟輔助駕駛未注意前方路況釀禍，現場施工人員感嘆「習慣了」。

國道公路警察局第2大隊表示，國道1號南下144.5公里銅鑼路段，上午10時許發生施工單位緩撞車遭撞事故。35歲游姓男子駕駛自小客車，開啟輔助駕駛功能，疑未注意車前動態或分心駕駛，追撞在內側車道的施工緩撞車。

根據緩撞車的監視器影像，小客車行經該路段，幾乎完全沒煞車，直接猛力撞上緩撞器材，車頭嚴重損毀，小客車駕駛及乘客共2人輕傷，送往苗栗大千醫院診治，事故2車駕駛人酒測值皆為0。

國道近期屢傳有車輛開啟輔助駕駛不慎追撞施工緩撞車事件，今天發生這起車禍路段附近，在2週前也曾發生同樣事故，現場施工人員指出，只要看到沒煞車直接撞上來的，多半是開輔助駕駛，「都看習慣了」。

國道警方指出，現今許多車輛具有駕駛輔助系統，雖能提高駕駛盲區警示、降低駕駛行車疲勞壓力，但若駕駛過度依賴，反而忽略行車駕駛上應注意之危險，提醒用路人仍應握好方向盤及注意車前狀態小心駕駛。