盜刷信用卡假交易坑電商 詐團騙600萬元17人落網

詐騙集團傳手機釣魚簡訊騙取上百人的信用卡資料，盜刷或綁定電子支付購買禮券及3C產品，另大量申辦電商帳號，分飾買家及賣家假交易騙得電商「買千送百」優惠，共獲利6百萬元。刑事局查獲柯、黃、吳姓男子等17人依詐欺等罪送辦，檢方命5至10萬元交保或請回。

警方調查，32歲柯姓男子發送釣魚簡訊，謊稱自來水、停車、國道通行、交通違規罰鍰等費用未繳，誘使被害人點擊簡訊中網址連上釣魚網頁填輸信用卡資料，今年6至9月上百人受害。

柯夥同26歲黃姓男子盜刷信用卡，向某跨國電子票券公司購買百貨公司、大賣場禮券，再買3C產品，金額370萬元；或以信用卡綁定電子支付，在實體店面買3C產品，金額180萬元；另向大陸買信用卡資料，每筆支付價值180元泰達幣，在國外電商盜刷買Burberry、LV、LOEWE等名牌服飾、背包、皮夾、香水等精品，獲利30萬元。

36歲吳姓男子鎖定國內某電商「買千送百」優惠，用2百多個手機門號申辦電商帳號，以貓池接收認證碼簡訊完成申辦，再以2百多個帳號分飾買家及賣家，假交易大賣場禮券，還寄出空包裹取信，每張禮券開價1千元，獲優惠1百元，扣除運費35元獲利65元，7至9月共得手27萬元。

該跨國電子票券公司發現大批信用卡買禮券起疑，接到被害人及銀行陸續反應爭議款項，6月向刑事局報案。

刑事局偵九大隊第三隊追查，犯嫌上游疑為相同的大陸詐團機房，9月12日、27日及10月31日分3波行動，在新北、桃園、台中市等地拘提或通知柯、黃、吳等17人，含盜刷的車手，3名主嫌坦承犯案。

警方查扣貓池6組、SIM卡2百多張、精品18件、現金35萬元，詢後依詐欺、偽造文書、洗錢防制法送辦。