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成功大學電機館地下二樓失火冒煙 緊急疏散300師生

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成功大學電機館地下二樓失火冒煙 疏散300師生

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南成功大學自強校區電機館地下二樓，今天上午10點多發生火災並冒出濃煙，校方保全緊急安全疏散上課師生約300人。消防人員到場後發現2處起火點為消防泵浦機組的配電盤以及發電機配電盤，消防人員以滅火器滅火，至於真正起火原因待火災調查科人員進一步鑑定查明。

台南市消防局救災救護指揮中心，今天上午10點23分接獲報案，位於東區大學路成功大學自強校區電機館地下二樓失火冒煙，中心出動東門、南門和中正消防分隊11車19人前往搶救後，使用滅火器，10點40分火勢撲滅，沒有人受傷。

消防人員說，起火原因可能因消防檢查人員維修過程，造成撒水設備起動，起動後撒水泵浦控制盤發生斷路起來並燒毀，另也造成旁的配電盤起火。

由於正值上課時間，師生緊急安全疏散到戶外後，消防人員利用機會向師生說明消防安全宣導。

台南市成功大學自強校區電機館地下二樓失火，撒水泵浦控制盤起火後被撲滅。記者黃宣翰／翻攝
台南市成功大學自強校區電機館地下二樓失火，撒水泵浦控制盤起火後被撲滅。記者黃宣翰／翻攝
台南市成功大學自強校區電機館地下二樓失火，沒有人受傷，消防人員向大學生宣導消防安全。記者黃宣翰／翻攝
台南市成功大學自強校區電機館地下二樓失火，沒有人受傷，消防人員向大學生宣導消防安全。記者黃宣翰／翻攝
台南市成功大學自強校區電機館地下二樓失火，配電盤起火。記者黃宣翰／翻攝
台南市成功大學自強校區電機館地下二樓失火，配電盤起火。記者黃宣翰／翻攝

成功大學 台南 火災

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