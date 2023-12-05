澳洲女大生攀烏來拔刀爾山迷途 消防急搜山24小時尋獲
1名來台旅遊的20多歲澳洲籍女大生瑪麗亞（MARION），前天獨自前往新北市烏來區拔刀爾山健行，不料卻在下山時迷路，瑪麗亞趕緊向友人求救。新北市消防局獲報漏夜上山搜救未果，昨天再派15人上山搜尋，終於找到失蹤的女大生瑪麗亞，救護人員檢視後發現瑪麗亞並未受傷，隨後將她平安送回旅館，結束一場虛驚。
新北市消防局表示，就讀韓國某大學的瑪麗亞2周前來台旅遊，入住烏來區1間旅館。前天上午8時多詢問入住旅館的員工後，獨自搭計程車從寶慶宮上山，計畫獨自去野溪游泳以及健行爬山6小時。瑪麗亞傍晚準備下山時不慎迷路，因不知道如何在台灣報案，且手機電量只剩5%，便緊急聯絡德國的朋友，請朋友聯繫烏來入住旅館的員工代為報案。
新北市消防局接獲報案，立即派遣搜救人員摸黑上山，搜尋到凌晨2時許皆未尋獲只好返隊。昨天上午再度派遣15名搜救人員上山搜尋，最後在烏來區信賢路6巷找到失蹤的女大生瑪麗亞，經檢視瑪麗亞並未受傷，隨後由搜救人員將她送回旅館。
新北市消防局第四大隊大隊長陳志瑋強調，山區天候變化萬千，入山要結伴同行，一定要做好事前評估，糧食、禦寒、照明也要萬全準備，務必事先下載離線地圖，行動電源也不可少，才能快樂親近山林，平安回家。
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