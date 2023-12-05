澳洲女大生攀烏來拔刀爾山迷途　消防急搜山24小時尋獲

1名來台旅遊的20多歲澳洲籍女大生瑪麗亞（MARION），前天獨自前往新北市烏來區拔刀爾山健行，不料卻在下山時迷路，瑪麗亞趕緊向友人求救。新北市消防局獲報漏夜上山搜救未果，昨天再派15人上山搜尋，終於找到失蹤的女大生瑪麗亞，救護人員檢視後發現瑪麗亞並未受傷，隨後將她平安送回旅館，結束一場虛驚。

新北市消防局表示，就讀韓國某大學的瑪麗亞2周前來台旅遊，入住烏來區1間旅館。前天上午8時多詢問入住旅館的員工後，獨自搭計程車從寶慶宮上山，計畫獨自去野溪游泳以及健行爬山6小時。瑪麗亞傍晚準備下山時不慎迷路，因不知道如何在台灣報案，且手機電量只剩5%，便緊急聯絡德國的朋友，請朋友聯繫烏來入住旅館的員工代為報案。

新北市消防局接獲報案，立即派遣搜救人員摸黑上山，搜尋到凌晨2時許皆未尋獲只好返隊。昨天上午再度派遣15名搜救人員上山搜尋，最後在烏來區信賢路6巷找到失蹤的女大生瑪麗亞，經檢視瑪麗亞並未受傷，隨後由搜救人員將她送回旅館。