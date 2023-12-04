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中年大叔示愛跟騷年輕女店員判拘役 豆花正妹被迫換工作

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

中年大叔追求豆花店年輕正妹店員告白示愛騷擾脫序，遭警方逮捕送辦。圖／警方提供
中年大叔追求豆花店年輕正妹店員告白示愛騷擾脫序，遭警方逮捕送辦。圖／警方提供
桃園市43歲中年大叔廖姓男子去年在楊梅區一家豆花店買豆花，看上年輕姣好的23歲吳姓女店員，在去年10月間連續捧花告白、站崗示愛，吳女不堪騷擾報案，警方送辦出來後，廖男又在店前「站崗」，吳女連前面都不敢走，生活惶惶不安，桃園地院今年10月初簡易判決廖男拘役45天得易科罰金，吳女家人表示，吳女最後被迫換工作，「（對這種人）不知有其他方法嗎？」。

楊梅警分局今天上午表示，家住新屋區的中年大叔追求23歲豆花店年輕女店員示愛脫序的追求行為，事發在去年10月17日至10月25日，無業的廖男經常至楊梅區一家豆花店買豆花，對豆花店員吳女產生好感，持續脫序追求，警方去年10月25日據報當場捕廖男，依違反跟蹤騷擾防制法移送桃園地檢署偵辦。

桃園地院10月6日簡易判決，以廖男為豆花店顧客，跟蹤騷擾吳女，造成吳女惶惶不安，影響工作和日常生活，判決廖男拘役45天，得易科罰金。警方調查，廖男疑有精神相關問題，家人指廖去年10月那段時間沒有按時服藥，產生脫序行為，事發後，廖男按時服藥之後，警方今年至今未再接獲吳女報案被跟蹤騷擾行為。

吳女家人表示，去年廖男甚至在店門口前站崗告白示愛，當時吳女斥責「你這樣算是騷擾」，廖男還說「可以把我抓去妳家住」，報案後廖男被抓出來後，仍在店前車外看，讓吳女不敢走前面怕被堵，最後被迫只好轉換工作。

中年大叔追求豆花店年輕正妹店員告白示愛騷擾脫序，遭警方逮捕送辦。圖／警方提供
中年大叔追求豆花店年輕正妹店員告白示愛騷擾脫序，遭警方逮捕送辦。圖／警方提供

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