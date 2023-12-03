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中壢量販店火警商品損失調查中 業者：今、明二天緊急停業
桃園市中壢區家樂福中原店今天清晨因3年輕人以殺蟲劑與打火機在地下一樓賣場玩樂，造成全棟火警，地下一樓竄出大量濃煙，警消百人灌救及時滅火，火警更波及家樂福地下B1及一樓賣場商品，家樂福宣布今、明天緊急停業兩天，家樂福公關表示，賣場商品損失還在調查中，是否求償損失不便回應，現場還需清潔整理、裝潢，短期內無法營業。
郭姓男子與黃姓男子(都20歲)、周姓男子(24歲)至家樂福中原店逛賣場，3人在地下一樓的清潔用品區嬉鬧，郭男在另兩人慫恿下，用賣場殺蟲劑朝著點燃打火機猛噴，瞬間釀成大火，該店損失不貲，3人遭公共危險罪嫌送辦。
家樂福中原店在臉書及大門口貼出「本店因故不營業」公告，今、明兩天暫停營業，家樂福公關表示，中原店火警幸好無人受傷，目前正在進行相關賣場及商品清潔整理，後續還要裝潢，短期之內還無法營業，評估需要停業一段時間，這兩天暫不營業，之後會有新的公告。
針對3男子造成中原店賣場營業損失是否求償，對此，家樂福公關說，損還在調查中，後續是否向3人求償，因為警方仍在調查中，不便回應。
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