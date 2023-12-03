乾女兒報明牌獲利5倍乾媽信了 匯110萬怪警問東問西
高雄7旬張姓婦人日前加入投資群組，被女客服人員噓寒問暖攻陷心防，認對方當乾女兒，女方聲稱有管道投資股票可高額獲利，張信以為真，投資97萬以為獲利5倍，再匯款110萬時，行員察覺有異報警，警方勸阻，張還怪警問東問西，悻然離去。
警方指出，張姓婦人日前在家中加入投資Line群組，一名女客服抓緊張已70歲的心理，每天噓寒問暖，打動張婦的心，認了女客服當乾女兒。
後女方對張婦遊說砸錢投資，誆稱買了35張股票，帳戶儲值97萬，已獲利50萬，若再加碼，獲利將可達150萬，帳戶儲值將可達到1200萬，讓張對乾女兒的話術深信不疑。
上月底，張捧著110萬到銀行匯款，行員關懷提問，張卻支吾其詞，行員研判張遇詐騙報警，請求警方協助。
前鎮分局復興路派出所副所長郭力豪、警員林琮頡到場了解，張原本不願出示手機，警方勸說下才拿出手機，警方看張和乾女兒的對話紀錄，研判張遇假投資詐騙，詢問張匯款用途，但張卻拒絕透露。
張當場怪警方問東問西，質問「匯款就是要將錢領出，為何有錢不能領出來」，警方勸張誤聽信對方說詞，應循正當投資管道投資，張婦聽不進去，憤然離去。
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