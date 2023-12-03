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艋舺青山宮遶境尾聲爆衝突 警60秒控制秩序...他說：神明面前不打架

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

北市三大廟會之一、又叫「艋舺大拜拜」的艋舺青山宮，昨天展開為期三天的遶境活動，眾人爭相參與場面熱鬧，期間和平遶境逾7小時，卻在尾聲傳出推擠衝突。主神轎經過雙福宮紅壇時，有信眾不希望主神轎太快離開，雙方人馬擦出火花高喊「安怎、衝三小」互相推擠，警方見狀立刻上前制止，宮廟人員也用麥克風說「神明面前不可打架」，一分鐘內控制秩序，無人受傷。

艋舺青山宮主祀青山靈安尊王，原為福建泉州惠安地區的山神、守護神，隨福建移民來台，成了艋舺地區重要信仰之一，每年農曆10月23日為青山王聖誕日，20日、21日前兩天為夜間遶境，又稱「暗訪」，22日為正日遶境，又稱「明訪」。

昨天是暗訪首日，靈安尊王神轎在台北市長蔣萬安的扶轎下，昨天下午4點暗訪出巡，適逢選舉年，北市警方動員逾400名警力維護遶境活動。

活動一路熱鬧順利，就在過了逾7小時、昨天晚上11點多，靈安尊王神轎經過雙福宮紅壇，神轎約在雙福宮紅壇前待了5分鐘，要繼續遶境，有信眾不希望靈安尊王太快離開，不理會主神轎開路人員高喊「借過」，逕自站在神轎前疑似堵路，雙方就此爆發口角，大喊「安怎、衝三小（台語）」，最後演變肢體衝突，雙方推擠，還有人持類似螢光棒的棒狀物拍打。

在場其他信眾見狀幫忙制止，一旁維安員警獲悉立刻介入壓制、將雙方人馬隔開，宮廟人員發現「現場打起來了」，也用麥克風喊「尊王轎前不要有暴力行為，請大家保持冷靜」，更大喊三次「神明面前不可以打架」。

萬華警方一分鐘內控制秩序，同時疏導主神轎「左切」避開推擠人潮，整個衝突落幕約3分鐘，確認狀況無虞、現場無人受傷需送醫；靈安尊王神轎離開雙福宮紅壇，走完最後3個紅壇，在今天凌晨0點30分順利返回艋舺青山宮，眾人跪拜安座後高喊三聲「退駕」，結束首日遶境。

艋舺青山宮遶境活動，昨天暗訪首日一度傳出推擠衝突，期間有人持類似螢光棒的棒狀物拍打，一旁維安員警立刻制止，一分鐘內控制秩序。記者翁至成／翻攝
艋舺青山宮遶境活動，昨天暗訪首日一度傳出推擠衝突，期間有人持類似螢光棒的棒狀物拍打，一旁維安員警立刻制止，一分鐘內控制秩序。記者翁至成／翻攝
艋舺青山宮遶境活動，昨天暗訪首日一度傳出推擠衝突，警方將雙方人馬隔開，並疏導主神轎「左切」避開推擠人潮。圖／擷取自中時新聞網YT直播
艋舺青山宮遶境活動，昨天暗訪首日一度傳出推擠衝突，警方將雙方人馬隔開，並疏導主神轎「左切」避開推擠人潮。圖／擷取自中時新聞網YT直播

神轎 遶境 艋舺

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