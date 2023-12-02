國三中寮隧道9車撞7人傷 疑「這原因」釀禍

國道三號南向379.1公里處，今天上午11時17分許發生兩件追撞事故，造成九輛較車大小不等車損，現場至少7人輕傷；國道公路警察局初判，兩件追撞事故疑似皆為未保持安全距離釀禍，事故車輛在1時後才順利移除，讓不少民眾只能餓著肚子，在田寮至中寮隧道路段，慢速前進。

警方指出，中寮隧道路段的這2件車禍，第一件初步研判，22歲吳姓男駕駛疑因未保持行車安全距離，追撞前方58歲陳姓男駕駛的貨車，造成1人輕傷，送醫診治。

無獨有偶，吳姓男子後方的車輛來車，竟也同時間發生追撞事故，53歲高姓男子的轎車也同樣疑因未保持安全距離，先追撞50歲李姓男駕駛的轎車，並往前推撞前方4部自小客車後，之後又遭30歲黃姓男駕駛的轎車撞擊肇事，一連造成6人輕傷送醫。