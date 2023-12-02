台東資源回收場火警 竟有一架疑汰除掉的F-5E戰機機體

台東市一間資源回收場今天上午傳出火警，消防隊據報前往救火，火勢很快控制住並未擴大，不過，廢墟物中竟有一架疑似日前空軍才汰除掉的F-5E戰機機體，民眾看了傻眼。軍方表示，軍機裝備汰除報廢有一定的作業流程，不太可能也不會流入一般民間的資源回場，目前已派員了解釐清中。

這起火警發生在上午接近11點鐘， 中興路4段133巷內一間資源回收場不明原因傳出火警，由於受到風勢影響，火勢迅速燃燒，濃煙直竄天際，遠在數公里菜都能看到，警消據報趕抵前往現場，立即拉起水線滅火，很快控制住。

台東大隊副大隊長吳寶龍說，目前火勢已局部控制在外圍，但由於廢棄堆置物高，底層及中斷持續悶燒，已調大型機具先挖出一條防火道後，再持續灌水滅火。

所幸這起火警並未造成人員傷亡，燃燒面積約400坪左右，不過，有民眾發現廢棄物中竟有一架疑似汰除掉的F-5E戰機機體，直呼「武器裝備也可回收嗎」。