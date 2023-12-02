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台東資源回收場火警 竟有一架疑汰除掉的F-5E戰機機體

聯合報／ 記者徐白櫻尤聰光／台東即時報導

台東市一間資源回收場今天上午傳出火警，消防隊據報前往救火，火勢很快控制住並未擴大，不過，廢墟物中竟有一架疑似日前空軍才汰除掉的F-5E戰機機體，民眾看了傻眼。軍方表示，軍機裝備汰除報廢有一定的作業流程，不太可能也不會流入一般民間的資源回場，目前已派員了解釐清中。

這起火警發生在上午接近11點鐘， 中興路4段133巷內一間資源回收場不明原因傳出火警，由於受到風勢影響，火勢迅速燃燒，濃煙直竄天際，遠在數公里菜都能看到，警消據報趕抵前往現場，立即拉起水線滅火，很快控制住。

台東大隊副大隊長吳寶龍說，目前火勢已局部控制在外圍，但由於廢棄堆置物高，底層及中斷持續悶燒，已調大型機具先挖出一條防火道後，再持續灌水滅火。

所幸這起火警並未造成人員傷亡，燃燒面積約400坪左右，不過，有民眾發現廢棄物中竟有一架疑似汰除掉的F-5E戰機機體，直呼「武器裝備也可回收嗎」。

據了解，1999年花蓮一家資源回收場裡，也出現過1架報廢的F-5E戰機的機體。當時業者以2萬元收購後解體。

台東市一間資源回場今天上午傳出火警，消防隊據報前往救火，火勢很快控制住並未擴大，也無人傷亡。記者徐白櫻／攝影
台東市一間資源回場今天上午傳出火警，消防隊據報前往救火，火勢很快控制住並未擴大，也無人傷亡。記者徐白櫻／攝影
有民眾發現廢棄物中竟有一架疑似空軍汰除掉的F-5E戰機機體。圖／民眾提供
有民眾發現廢棄物中竟有一架疑似空軍汰除掉的F-5E戰機機體。圖／民眾提供

F-5E 戰機 台東 資源回收

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