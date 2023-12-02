聽新聞
test
0:00 / 0:00
台東資源回收場火警 竟有一架疑汰除掉的F-5E戰機機體
台東市一間資源回收場今天上午傳出火警，消防隊據報前往救火，火勢很快控制住並未擴大，不過，廢墟物中竟有一架疑似日前空軍才汰除掉的F-5E戰機機體，民眾看了傻眼。軍方表示，軍機裝備汰除報廢有一定的作業流程，不太可能也不會流入一般民間的資源回場，目前已派員了解釐清中。
這起火警發生在上午接近11點鐘， 中興路4段133巷內一間資源回收場不明原因傳出火警，由於受到風勢影響，火勢迅速燃燒，濃煙直竄天際，遠在數公里菜都能看到，警消據報趕抵前往現場，立即拉起水線滅火，很快控制住。
台東大隊副大隊長吳寶龍說，目前火勢已局部控制在外圍，但由於廢棄堆置物高，底層及中斷持續悶燒，已調大型機具先挖出一條防火道後，再持續灌水滅火。
所幸這起火警並未造成人員傷亡，燃燒面積約400坪左右，不過，有民眾發現廢棄物中竟有一架疑似汰除掉的F-5E戰機機體，直呼「武器裝備也可回收嗎」。
據了解，1999年花蓮一家資源回收場裡，也出現過1架報廢的F-5E戰機的機體。當時業者以2萬元收購後解體。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言