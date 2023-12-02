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鏟土機撞死人 高市令停工

聯合報／ 記者古和純劉星君／連線報導

高雄橋頭區建築工地發生工安意外。 記者古和純／翻攝
高雄橋頭區建築工地發生工安意外。 記者古和純／翻攝
高雄、屏東昨各發生一起工安意外，造成兩死。高市橋頭區昨中午某營建工地60歲陸姓工人駕駛鏟土機卸貨，66歲段姓工人突冒出後方，當鏟土機倒車後退，段男劇烈撞擊倒地，送醫不治，高市府勞工局表示，初判工地違規，勒令業者停工，依違反職安法最高可處30萬罰鍰；屏東市工業二路某混凝土工廠，昨下午越南籍移工因不明原因捲入砂石輸送帶下方受困，送醫不治，職安署南區職業安全衛生中心調查釐清。

高市勞工局表示，事故發生後，派員到場勞動檢查，段男在該處營建工地協助垃圾清運，意外遭鏟土機撞擊，經現場初步調查，因鏟土機作業時，未禁止人員進入操作半徑或有危險範圍內，導致憾事發生。

高雄市府勞工局統計，去年高雄市發生嚴重職災，共導致29人意外死亡，今年初截至目前27人死亡。

「已勒令現場停工！」勞檢處表示，針對違反職安法第6條第1項規定，最高可處雇主30萬元罰鍰，並移送地檢署追究刑事責任，同時啟動罹災者家屬慰助事宜。

屏東縣消防局昨下午近3點接獲報案，工業二路混凝土工廠有人受困，到場發現40歲越南籍移工受困砂石輸送帶下方，搶救人員使用破壞器材脫困，救出後，無生命跡象，送醫不治。職安署南區職業安全衛生中心今到場釐清事發原因。

屏東縣 勞工局 高雄市

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