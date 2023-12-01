影／婦人才被騙100萬 改加另一投資群組再遇詐騙...這次報警了

簡姓婦人透過臉書加入一LINE投資群組被騙100萬元，日前再加入另個投資群組，這次她發現異樣報警。上個月22日，警方趁雙方在新北市蘆洲區一處防火巷面交之際，衝前逮捕車手，並在距離30公尺處再逮監控手，連同查扣證物一併帶回偵辦，警詢後依法究辦。

據了解，簡姓婦人（47歲）從事物流相關工作。今年9月她被臉書一則投資廣告吸引，隨後連結加入一LINE投資群組。對方誆以股票代操盤、保證高額獲利為謊，騙的簡婦面交100萬投金。

日前簡婦又看到臉書另則投資廣告，點入連結加入另個LINE投資群組投資，沒想到這次詐團以她違約交割，得須收取違約金為謊，準備詐騙簡婦200萬元，氣的她報警協處。

警方了解後商請簡婦佯裝配合詐團面交200萬元，並於上個月22日上午9時許，由簡婦假意配合詐團成員指示，相約至新北市蘆洲區中正路185巷內防火巷交付200萬元。趁雙方面交之際，便衣警衝前逮捕車手賴男（23歲），並再30公尺外逮捕監控手許男（23歲），連同贓證物一併帶回派出所偵辦。